被送中？ 港男赴澳门经港珠澳大桥被公安扣查后失联 港驻粤办介入

澳门和中国内地近日加强安全检查，以准备中国国家主席习近平周三到访澳门期间，香港一名男子乘搭直通巴士经港珠澳大桥到澳门时，在东人工岛被内地公安扣查后，至今下落不明超过24小时，港府驻粤经济贸易办事处(驻粤办)已介入及提供协助。立法会议员涂谨申则批评，这并非单一事件，但公安其实无权扣查并非前往内地的旅客，有关做法严重打击旅客信心。

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为习近平出席澳门回归20周年活动创造良好社会环境，珠海市公安局本月上旬发出通告，指会在本月10至22日在内地水域上兴建的港珠澳大桥东人工岛设检查站，对经大桥从香港入境澳门及珠海的人士和交通运输工具进行安检。

及至前(14日)天下午，姓陈香港男子乘坐专营直通巴士经大桥到澳门，根据他以手机发给家人的信息显示，他3时抵达东人工岛下车等候检查，称见到有大批持枪公安；15分钟后，留言称被拘捕，其后便再无音讯，亦无法再取得联系。

陈先生的儿子当晚到澳门警察局查询，但当局表示，没查到陈的入境纪录，不能立案；其子其后转向香港警方求助，获回复事件在境外发生，不受理，着他向公安报案，若公安没有消息，港方会当作失踪人口案件处理。他于是向立法会议员涂谨申求助，并被传媒得悉。

事件曝光后，警方在今(15日)天凌晨回复传媒称，青衣警署昨接获有关男子报案，经警方解释后，报案人要求警方备案。到了早上，入境处表示，接获该求助个案，已透过港府驻粤办跟进，并按家属意愿提供协助。

涂谨申指出，有关事件并非单一个案，近日曾收过有港人在东人工岛的临时检查站被扣查8至10小时后遣返香港的求助个案，而陈先生则极有可能已被公安拘捕，但这并不符合既定安排。他指出，港人经大桥赴澳门，是否获准入境，应由澳门当局决定；若被拒入境，应遣返香港，而不是中途被公安逮捕后送到中国内地。他还说，乘客前往澳门途中根本不用经过内地关口，亦不需要入境内地的证件，若现时经过人工岛便等同进入内地或接受公安入境检查，并不合理，严重漠视大桥的一贯做法。

据了解，陈先生的回乡证(港澳人士返回中国内地的证件)已经过期，根本没有随身携带，不可能有意前往内地。

另据《明报》引述跨境巴士业界人士报道，近日至少有两、三名乘搭直通巴到澳门的乘客，在东人工岛上被公安截停，禁止相关人士继续前往澳门，但不知道这些乘客最终被带往何处。