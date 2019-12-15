3.3万受难者经历重见天日 武宜三为右派鸣冤叫屈

在上世纪五十年代中国的反右运动中，受难人不计其数，估计被迫害人数由46万至140万人之间，研究反右历史的武宜三耗费十数年心血，替右派人士以编撰辞典的方式立传，至今已为3.3万多人设碑立传，让他们受苦蒙寃的经历重见天日，亦警惕执政者不要重蹈覆辙。

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中国反右运动缘起1957年，经左派中共划为右派的，须下放农村或接受改造，不少知识分子因此被迫害至死，根据官方在1978年公布的数字，全国有552973人被划为右派，前总理朱镕基是其中一员，但创立五七学社的武宜三根据《人民日报》和各省地方志的统计数字，并辅以采访，估计受害人数远超一百万人，当中3.3万人的个案便收录在最新出版的《1957年受难者姓名大辞典》光盘版中，而《大辞典》数据库亦会不断更新，令重见天日的右派个案会逐渐增加。

当然，三万多个个案与实际受害人的数目相去甚远，但上海财经大学人文学院教授裴毅然作序时指出，有关个案已足够呈现当年的灾难，而灾难则揭穿了毛泽东等时任执政者的谎言。

除了令人心情沉重的个案，《大辞典》亦收录了不少隐秘掌故，例如毛泽东亡友之妻李淑一已被内部定案划为右派，都已内部定案，恰巧毛泽东寄来内附《蝶恋花•游仙》一词的覆函，被来访的湖南师院学生得知，传颂一时，中共长沙十中支部才悄悄撤下材料，令她成了「漏网右派」。此外，文革悍将、「四人帮」之一的姚文元亦是「内定右派」，「政治生命」得保则是全靠上海市卢湾区委书记秦昆力保，以致他后来可以在文革中害人不浅。

而令人唏嘘的是，钱钟书之父钱基博被划为右派后，未及戴帽批判已死去，全校大会竟要求其儿子钱钟书和女婿石声淮捧着其灵牌接受批判。

以古鉴今，反右运动已过去62年，但《开放网》主编金钟认为，这场灾难的流毒影响至今。他在序中指出，反右是「对言论自由、独立思考的剿灭，接下来的大饥荒饿殍千里的惊天惨烈，就是其恶果之一，知情者敢怒不敢言。」到了文革，「古今文明荡然砸毁而无余。反右运动正是毛王朝一系列暴政的起点。」

放眼现在，暴政仍未见终点，更有影响周边地区之势，受北京中央指示的港府和警队在反修例运动中的表现便可为证。

《1957年受难者姓名大辞典》由人文资料出版中心出版，并得劳改研究基金会资助及空军研究所前所长万学仁等十位名宿作序或题词，为反右运动这场被《大辞典》形容为「古今中外规模最大、是人类历史上最惨烈、最无耻、最下流、危害最深远、流毒最广、至今仍然得不到应有赔偿的文字狱」划下历史一笔。