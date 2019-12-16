中国外交官被美驱逐三个月了 中方为何才做声

中国两名外交官九月份遭美国“秘密驱逐”，中国外交部12月16日才公开地“强烈敦促美国纠正错误”，感觉好像中方一直被蒙在鼓里似的。

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一国外交使节被另一国驱逐，一国会不知道？如果知道，中方为什么这么久了才大做文章声讨美国“严重违背事实”？

显然，中方公开站出来指责美国完全是因为『纽约时报』披露了这一事件，中国外交部不得不出面维护“尊严”。否则，就有点说不过去了，一位自称江苏网友的网民认为：“不管对错，但这种事情每次都从美国嘴里首先爆出总是让人不舒服”。

中方外交使节遭美国驱逐从1987年以来就没有发生过，这么屈辱的事，悄悄隐瞒了三个月，直到『纽约时报』捅出，中方才不得已，义正词严一番，说什么“强烈敦促美方纠正错误，撤销有关决定”云云，如果如此强烈，为什么忍耐了几个月？为什么要等到美媒把那层薄纸捅破之后？中方是否早已被动地接受了外交官被驱逐这件事，这里的问题只是顾全面子而已。上面那位网民的说话也点出了中国政府的这种心理。

中方反应之后，果然不少网民很愤怒，要求“以牙还牙，必须迅速驱逐两个美国外交官，这是必须要做的。”“中国也应及时反应，对等驱逐美国外交官”。

要中方在目前中美争斗激烈的大环境下委曲求全地不吭声三个月，说明什么呢？是否说明这件事的确有严重的理亏之处？至少到媒体公开报道为止，中国并未以对等驱逐的方式报复美国，“这或许表明中国官员明白他们的同事进入基地是越界行为”？根据『纽约时报』报道，两名中国使馆官员在9月下旬驱车驶入弗吉尼亚州一个驻扎着美国特种作战部队的军事基地。六位了解这一驱逐事件的人说，美国官员认为，至少有一名中国官员是在外交身份掩护下行动的情报官员。包括该官员的妻子在内的这组人躲避了追捕他们的军事人员，直到被消防车挡住了路后才停了下来。据报道，中国官员一行没有听从警卫，继续驶向基地，被拦阻之后，“中国官员表示他们没有听懂警卫队英语说明，他们只是迷路了”。

外交官员，或者打着外交旗号的情报官员，没有听懂警卫说英语，本身就很蹊跷，但是美国官员“不太相信闯入者是犯了一个无恶意的错误”。因此，美方官员怀疑中国人进入基地是在对该设施的安全性进行测试。据报，该事件已加剧了特朗普政府对中国正在扩大在美间谍活动的担忧。

事后，华盛顿和北京均未对外公布9月发生的驱逐事件。但是，“美国官员认为，最近几个月来，拥有外交护照的中国官员开始更加大胆地不经申告即前往研究或政府机构，潜入军事基地只是其中最不寻常的一例。”

至于美国为什么也不公布这样大的事，据分析应该是为了满足中方的要求，驱逐无法阻拦，但不能公布，美方答应中国，顾全面子而已，也可以考虑到美中正在为达成第一阶段贸易协议紧锣密鼓，既然中方不公开，美方何乐而不为呢？但美国媒体是闻风而动，谁也管不住的。

中国官方今天的表态显得很尴尬，一件大事瞒了这么久，终于出来认了。中国外交部发言人短短几行官话敷衍了事，希望不再被提起。但是，已有不少中国网民要求像俄罗斯针对美国那样搞对等驱逐，北京想过么？