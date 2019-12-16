中国大使威胁华为若被禁德国汽车进入大陆恐怕也有问题

根据德国杜塞道夫商报（Handelsblatt）报导，中国驻德大使吴恳警告德国，倘若华为遭到歧视被排出参与德国的电信建设，德国进口中国大陆的汽车恐怕也将遇到问题。在此同时，由于德国国会已经通过一项等同将华为排斥与外的草案，一直希望与中国维持友好经贸关系的总理默克尔夫人将面临腹背受敌的艰难局面。

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杜塞道夫商报引述吴恳的讲话：“中国公司在德国受到一如其他公司的待遇，不受任何歧视，对中国政府而言是很重要的。”

吴进一步说：“如果德国政府决定排除华为于德国市场之外，将会有其后果，中国政府将不会袖手旁观。”

吴说：“去年中国市场总共出售了2800万辆汽车，其中700万辆是德国车。我们是否可以宣布德国汽车不安全，只因为我们也可以生产汽车？”

尽管吴最后补充说“不会（我们不会的），因为这就是保护主义”，不过推特上的网民大多认为吴恳只不过将恫吓转变成为一句问话的形式而言。

在此同时，金融时报报导，在德国执政的两个政党议员的支持下，国会通过一项等同禁止华为参与德国5G电信系统建设的草案。该报获得的草案文本显示，受到政府支配的供应商，应被视为“不可靠”，因此应该“被排除于核心以及周边网络的建设”。

该报形容，此举将使得默克尔夫人腹背受敌，因为美国和德国情报机关的资深官员都要求默克尔对华为一事上采取强硬的立场，但默克尔却担心此举将影响两国经贸关系，进而波及德国向中国的输出。