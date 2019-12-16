中国成功拿下乌克兰马达西奇 军机发动机升级有望

乌克兰反垄断委员会已通过马达西奇公司的收购案，公司已将50%股份出售予北京天骄航空产业投资有限公司和信威集团，中国资金拿下马达西奇一半股份。美国曾多次阻拦马达西奇售购案，以避免乌克兰合作拥有的发动机制造先进技术落入中国企业之手。

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据东网今天报道说，收购乌克兰航空发动机巨头，两中企获50%股份。

据该报道说，解放军战机近年推陈出新，惟战机发动机研制一直落后，被外界视为短板。乌克兰传媒周日（15日）报道，2间中国企业收购乌克兰航空发动机企业马达西奇公司（Motor Sich）的股份已获该国批准。据分析指，此次收购或可弥补中国在发动机技术的不足。据指，美国曾数次阻止该公司被中国收购。

据报道，该国反垄断委员会已通过马达西奇公司的收购案，公司已将50%股份出售予北京天骄航空产业投资有限公司和信威集团，仍有25%以上的股份由乌克兰国防工业集团控制。该公司总裁早前表示，有可能面临关闭工厂或裁员，遂决定寻找投资者，并透露两间中企除购买股票外，更承诺在未来2年内对工厂投资2.5亿美元。

该报道说，马达西奇是乌克兰唯一的航空发动机工厂，2016年并入该国国防工业集团。据报该公司是前苏联的重要国防企业，主要经营军用飞机，巡航导弹和直升机的发动机，曾为世界上最大的运输机An-225设计引擎。