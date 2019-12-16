中美贸易战暂休 大选后疑掀更大战火

美国与中国达成的第一阶段贸易协议给美国经济带来的好处不大，不仅保持对中国商品的大部分关税不变，也让全球最大两个经济体继续面临不确定性。专家警告，中美贸易休战期未必风平浪静，而美国大选后中美贸易战或再升级。

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据华尔街日报今天报道称，美中第一阶段贸易协议缓解但未消除商业不确定性。美国与中国达成的第一阶段贸易协议给美国经济带来的好处不大，不仅保持对中国商品的大部分关税不变，也让这全球最大两个经济体继续面临不确定性。

根据美中两国官员上周五宣布的有限协议，美国在今年9月1日对包括服装、鞋履和配饰在内的价值1,200亿美元中国产商品征收的15%关税将减半。此外，美国还将取消原定于周日对包括智能手机、笔记本电脑和玩具在内的价值1,560亿美元中国输美商品征收15%关税的计划。

据路透社今天报道，投行美银美林周一发表报告称，现时断定中美贸易战降级能持续下去仍言之尚早，并预期在美国总统大选之前，贸易战休战期间未必能风平浪静；两国就贸易和技术方面之战可能在大选后再次升级。

中美上周五宣布达成“第一阶段”协议，美银美林报告称，协议内容较该行的基线预测略佳，若最终落实，将可达至可预见的停火期，有助稳定全球贸易环境。然而，报告认为，现时作出中美贸易战降级能一直持续的结论则为时尚早。由目前至签署正式协议期间，法律及行政过程是否都能正确执行、双边贸易会否马上反弹仍有待观察。此外，一些具挑战性及敏感的议题，例如美国对华为的禁售令问题则未有包括在中美首阶段协议内。在缺乏大规模的电子产品及软件的订单下，中国增加进口的目标可能会受到威胁。

路透社引述报告认为，中美达成双边协议为减少贸易动荡的机会，进入“贸易战之风眼”，两国作出让步达至停火值得称许，但报告相信，在美国总统大选之前，停火期保持不变存在风险。据该报告并指，相信两国的争论和辩论在2020年很可能仍不会消失，而贸易和科技战可能将在美国总统大选后再度升级。换句话说，现时充其量只会看到未来是一个嘈杂的停火时期。