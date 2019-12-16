习普关系好 俄军技仍遭抄袭

中国多年来一直是俄罗斯武器装备的主要买家，但中方仿制后者的军事技术是合作中面临的主要难题。俄媒报道，俄国关注中国仿制其武器的情况，但因没有申请及注册国际专利而束手无策。有俄罗斯专家指中国从航空发动机至战斗机，甚至是防空导弹都在仿制，他举例称中国采购苏35战机的数量不多，正好反映其以仿制达到发展目的。专家指控中国95%武器有俄血统。

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据美国之音报道说，俄罗斯关注中国盗版仿制武器装备。今年5月二战胜利红场阅兵彩排时，在莫斯科街头的“铠甲-S1”防空系统，俄罗斯在中国已发现这种武器的盗版。

俄罗斯关注中国盗版仿制武器装备。有军工和武器出口领域的主管人士认为，从航空发动机到战斗机再到防空导弹，中国都在仿制。但由于没有国际专利申请和注册，俄罗斯对此几乎束手无策。

据该报道说，俄罗斯技术集团负责知识产权保护方面的负责人利瓦德内最近对媒体表示，中国大规模盗版仿制俄罗斯武器装备，从航空发动机到苏霍伊战斗机，从航母舰载战斗机、到防空导弹系统，再到便携式防空导弹。他说，就连俄罗斯著名的“铠甲”式导弹和火炮合一的近程防空系统在中国也看到了类似的盗版。

俄军正在叙利亚战场上积极使用“铠甲”式弹炮合一近程防空系统。一些俄罗斯军事分析人士注意到，中国在密切关注这种防空系统的性能和如何使用，中国媒体上也有“铠甲”防空系统在叙利亚战场上的许多报道。部署在叙利亚俄军基地的“铠甲”式防空系统曾多次击落过无人机和其他飞行器的攻击。

报道称，俄罗斯技术集团目前控制绝大多数主要军工企业，垄断武器出口业务的国防出口公司现在也划归这家国有巨头旗下。据俄罗斯技术集团负责知识产权保护方面的负责人利瓦德内说，外国仿制俄罗斯武器的情况非常复杂，仅最近17年内，就发现有500多起仿制盗版行为。俄罗斯在国外派驻有专家小组，专门追踪盗版仿制行为。但利瓦德内认为。与西方主要军火商重视知识产权保护相比，无论是俄罗斯国防部还是军工企业，在国外都没有专利申请注册，即使发现了盗版仿制行为，俄罗斯仅能到此为止，无法对簿公堂，把盗版者告上法庭。

据该报道说，中国多年来一直是俄罗斯武器装备的主要买家。但盗版仿制也是双方在军事技术合作中面临的一个主要问题。最近两、三年来，俄罗斯与中国的主要军火交易项目包括苏-35战机和S-400防空导弹，但中国采购这些武器的数量都非常有限。据军事分析人士赫拉姆奇辛认为，中国采购这些武器的主要目的还是离不开仿制。据赫拉姆奇辛说：“中国就是想仿制苏-35战机，因此中国的采购数量不多。正是因为中国有其他目的，为了仿制，中国才采购了最少批量的这种战斗机。”

俄罗斯军工信使报曾发表长篇文章说，中国在苏-27战机的基础上开发了歼-11B，在航母舰载机苏-33的基础上开发了歼-15，而轰-6轰炸机也来源于苏联的图-16。从2012年起装备中国军队的步兵主力战车在外形上也让人想到苏联和俄罗斯的两款步兵战车。中国的元级常规动力潜艇使用了俄罗斯的技术。

报道说，军方主持的俄罗斯红星电视台曾发表过长篇报道，一一列数从上个世纪50年代到今天，中国如何大规模仿制苏联和俄罗斯武器装备，包括各种射击武器、坦克和战机等。报道说，目前装备中国军队的武器装备中，可以确信地说，95%都具有苏联或是俄罗斯武器血统。而中国在仿制一些武器装备时，由于技术不过关，也破坏了苏联和俄罗斯武器可靠和质量好的信誉。报道认为，中国在苏制米格-21基础上仿制了歼-7战机，而中国吃透相关技术走了20多年的漫长道路。许多俄罗斯军事分析人士说，由于航空发动机技术复杂，中国的仿制并不顺利，许多战机发动机迄今仍然依赖从俄罗斯进口。

中国多年前曾试图从俄罗斯采购在航母上起降的苏-33战机，但这笔交易夭折。中国后来从乌克兰获得了一架苏联遗留下的早期苏-33战机的原型机，因此大大帮助了中国歼-15战机的研制。

据东网今天报道称，俄罗斯武器被中国大规模抄袭，无专利权难追究。

该报道也指，中国有95%武器拥有俄国的血统，如在苏27基础上开发了歼11B、航母舰载机苏33基础上开发歼15等。由2012年起，中国军队的步兵主力战车在外形上亦让人联想到俄罗斯的步兵战车。而中国在仿制武器时因技术不过关，破坏俄制武器的信誉，另外中国因航空发动机技术太复杂，许多战机发动机迄今仍然依赖俄罗斯进口。