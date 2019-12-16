习李齐挺林郑 习近平提高声调支持港警

香港特首林郑月娥抵达北京述职。香港举行的区议会选举建制派溃败后，中国中央政府显示全力支持林郑月娥。中国国家主席习近平与中国总理李克强今天分别会晤林郑月娥。习近平加重语气重申支持港警严正执法。消息指林郑再次北京述职牵涉重组香港人马。

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据中央社今天报道说，习近平接见林郑，加重语气重申支持港警严正执法。今天稍早，中国国务院总理李克强早上也曾接见林郑月娥，期间表示北京中央肯定她处理香港修例风波所作的努力。

该报道说，中国国家主席习近平今天接见到北京述职的香港行政长官（特首）林郑月娥。习近平说，希望社会各界人士共同推动香港发展重回正轨，也重申支持香港警方严正执法。

报道称综合本地电子媒体从北京发出的现场消息，习近平下午在中南海接见林郑月娥时，作了以上表示。习近平在发言中也重申支持香港警方严正执法，在谈到“严正执法”时更加重了语气。

报道说，习近平在会晤中形容今年是香港“回归”以来局面最为严峻复杂的一年，但指林郑月娥面对各种困难和压力，能够坚守“一国两制”原则底线，依法施政，恪尽职守，做了大量艰苦工作。

据习近平说，林郑月娥带领特别行政区政府积极回应社会关切，采取一系列政策措施辅助企业、纾解民困，认真研究解决社会深层次矛盾问题，对她在香港非常时期显现出的勇气和担当，中央充分肯定。

报道引述中国官方消息指，习近平又说，上月14日，他在巴西出席金砖国家领导人会晤时发表讲话，表明了北京中央对香港局势的基本立场和态度，也讲了三个坚定不移，就是维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移、贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移、反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

他表示，北京中央将继续坚定支持林郑月娥带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，并希望社会各界人士团结一致，共同推动香港发展重回正轨。

据官方消息指林郑月娥回应说，非常感谢习近平对香港近半年局势的关心及对香港的指导，以及对特区政府及她本人在处理这么大的危机中的信任和支持。

该报道说，中国国务院总理李克强早上也曾接见林郑月娥，期间表示北京中央肯定她处理香港修例风波所作的努力。