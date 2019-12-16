养猪钱景力超群雄 中国富豪大洗牌

非洲猪瘟冲击中国猪价大涨，养猪概念股走扬，中国富豪名单也悄悄洗牌。在河南养猪的牧原股份董事长秦英林，公司股价近1年来涨了3倍，身家一举超越小米雷军、万达王健林、京东刘强东。

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据中央社今天报道说，中国富豪大洗牌，养猪的秦英林挤下小米雷军。中国富豪名单因非洲猪瘟冲击悄悄洗牌，在河南养猪的牧原股份董事长秦英林身家一举超越小米雷军及万达王健林。

该报道引述腾讯新闻消息，牧原股份2014年在A股上市，2019年初至今股价上涨3倍，由每股人民币28元达到目前的82元，最新市值接近1800亿元。10月底，股价一度超过100元，市值超过2100亿元。

凭借牧原股份的股价大涨，秦英林在2019年晋升河南首富，秦英林家族在2019年富比世中国富豪榜上，以1174亿元财富值排名第9，超越众多来自网络、地产和零售行业的明星企业家。被秦英林挤下的企业家包括融创孙宏斌、京东刘强东、苏宁张近东、龙湖吴亚军、小米雷军、万达王健林、百度李彦宏和字节跳动张一鸣等人。

报道称，根据富比世排名，秦英林家族在2019年的财富是王健林（884亿元）的1.33倍，是孙宏斌（707亿元）的1.66倍，是雷军的1.91倍，是张近东的2倍。尽管张一鸣由2018年的469亿元成长到1146亿元，也落后于秦英林家族屈居第10。

秦英林家族在2019年财富榜上的表现，还刷新了河南本土企业家在富比世的最高排名，并成为继许家印之后第2名进入前10的河南籍企业家。据财报显示，2019上半年，牧原股份净利润亏损1.56亿元，年减98%，而前3季，净利润达到13.87亿元，年增296%。秦英林直接持有上市公司股份达8.83亿股，持股比例40.85%，家族持股比例达到60%。