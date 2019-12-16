网民留意习近平白发多了

中国国家主席习近平今天接见前来北京述职的香港特首林郑月娥，显示与今年3月两会时的照片比较，白发明显多了。苹果日报今天引述中国内地有分析指，习近平是刻意展示他的白发，目的是要展现亲民、营造节俭作风，同时，他已经掌握中共党、政、军大权，亦可解读他已经有足够自信，可以打破中共官场染发的潜规则。

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据苹果日报今天报道说，习总“训话”林郑，全头灰发比两会严重。

该报道说，特首林郑月娥今日在北京中南海向国家主习近平述职，习总声言“支持”林郑施政，但是不少网民都留意到习总的头发，他的头发不像以往的乌黑，一头灰白，与今年3月两会期间拍摄的照片比较，白发的问题更为严重。

该报道说，将电视台直播的画面与今年两会期间的照片比较，两会时习总确实出现不少白头发，但整体而言，黑发还是比白发多，但今日现身时，习总的白发已遍布整个头部，令到整个头都变成灰色，发根位置更是一片白。然而，两会之后内地经历中美贸易战，经济形势严峻，非洲猪瘟推高物价，令到通胀变得严重，香港反送中抗争持续逾半年、区议会建制派惨败，令到中央一直无法在事件中取得主导地位。

苹果日报说，现年66岁的习近平，有白头发都是很自然，但中国内地官场的潜规则，官员都习惯将头发染成黑色，好让自己看起来比较年轻。然而，习近平从2012年接任中共总书记后，2014年首次在公众场合露出白发，之后白发一直扩散，至今日的样子。据中国内地有分析指，习近平是刻意展示他的白发，目的是要展现亲民、营造节俭作风，同时，他已经掌握中共党、政、军大权，亦可解读他已经有足够自信，可以打破中共官场染发的潜规则。