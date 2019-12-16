山大学伴风波后 外国留学生首次批量遭辞

中国教育部推出严管外国留学生指令。中国教育部的这项要求，源于7月的外籍生“学伴风波”。山东大学当时传出，要求一名男性外籍生与3名中国女学生组成学习小组。中国各地大学出现依据条例辞退外国留学生现象。

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据中央社今天报道说，中国教育部严管，92名留学生遭武汉大学退学。

中国武汉大学近日将92名学业不合格、违反校规的留学生退学，并称是响应教育部严管留学生的要求，因此今年清退人数较多。有学界人士指出，教育部对留学生的政策从重量转为重质。

中央社今天引述中国长江网消息，除了武汉大学，湖北多所大学也都有清退违纪或学业不达标的留学生。其中一名曾参加中国综艺节目“非诚勿扰”、原先攻读湖北大学中国现代文学博士学位的乌克兰学生乔丽娅，今年也因学业问题被退学。

该报道引述武汉大学国际学院招生办副主任莫怡文表示，这些被清退的学生来自10多个国家，包括大学生、研究生和进修生；清退原因则是：成绩上不去、违反校纪和不按规定缴纳学费等。据武汉大学校方指出，早在一年前就已对这批学生提出警告、反复沟通，最后沟通无效不得不走到这步。

校方并指出，今年清退的留学生相对较多，也是响应教育部从严管理留学生的要求。

报道称，中国教育部的这项要求，源于7月的外籍生“学伴风波”。山东大学当时传出，要求一名男性外籍生与3名中国女学生组成学习小组。消息传出后，引起中国网友反感，陆媒因此大量报导外籍人士在中国违法却被宽待的事件；也有网友在社群媒体上流传种族歧视的文字。

对此，人民日报当时引述教育部国际合作与交流司表示，将进一步推动留学生与中国学生的管理服务“趋同化”，并要求大专院校应在入学和日常教育中，对留学生进行中国法规、校规教育，“对违规违纪的留学生严肃处理，涉嫌违法犯罪的，配合有关部门依法依规处理，绝不纵容姑息”。

报道引述湖北大学国际学院院长张海谋指出，教育部对留学生很重视，“过去是讲数量，现在是重讲质量（品质）”。他说，2017到2018年推出的相关政策，就是想把中国留学培养的品质提高。