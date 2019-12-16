库德洛：根据美中首阶段贸易协议 美国对华出口将增一倍

美国白宫经济顾问库德洛周一表示，根据美国和中国的第一阶段贸易协议，美国对中国的出口将会增加一倍。

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路透社消息，库德洛在接受福克斯新闻频道采访时表示，美中签署的第一阶段贸易协议“将使我们对中国出口增加一倍。”

另外，美国贸易代表莱特希泽在接受传媒访问时也表示，未来两年，美国对中国的出口会增加接近一倍。美中达成共识的首阶段贸易协议文本仍需翻译及校对，但莱特希泽强调已全部完成。至于由两国高层官员正式签署协议的日期及地点仍有待确定。

莱特希泽并表示，两国已有一份用于制造业、农业、服务及能源业的清单，总额至少2000亿美元，预期未来两年，中国每年向美国购买的农产品总额会增至400亿至500亿美元。另外他还表示，双方至今还没有确定举行第二阶段贸易会谈日期。

路透社消息，美国特朗普政府对美中签署的第一阶段贸易协议大加赞赏，美国财政部长姆努钦说，美中贸易协议对全球经济增长非常有利，他并指第二阶段谈判需要商讨重要议题或再细分为多个部分。但中方则态度谨慎强调，双方的贸易争议并没有完全消除。

另据路透社消息，经历一个周末的消化，中美达成第一阶段协议的利好没有明显提振人民币汇率，因为美国削减关税幅度不及市场预期且协议缺乏更多细节，市场谨慎情绪难消。中美贸易战尾部风险暂时消除有利于稳定市场预期，不过人民币走向还要看第一阶段协议的更多细节。

路透社援引专家分析指出，中美达成协议到签署再到落实均存在不确定性，脚踏实地的推进可能会不断改善市场预期，任何反复都可能影响市场情绪；而汇率和透明度要求也对人民币汇率提出更高的要求，后续人民币表现料更为市场化。

中美经贸第一阶段协议在两国同步宣布下渐行渐近，但鉴于协议尚未落地，双边贸易关系复杂多变，对待这份“在路上”的协议仍需多一份谨慎。多位中国官方人士认为，尽管是阶段性协议，但对法律文书的表述润色与收尾依然不可掉以轻心。

中美两国上周五宣布达成“第一阶段”协议。美国贸易代表办公室(USTR)表示，这项协议将使美国对华贸易在两年内增加2,000亿美元。同时，美将维持对价值2,500亿美元中国输美商品征收25%关税，将9月1日起征收的针对价值1,200亿美元中国商品关税削减一半至7.5%。