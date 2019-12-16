涉特种兵基地 美国罕硬驱逐2中国外交官

美国政府今年早些时候秘密驱逐了中国大使馆两名官员，此前这两位官员驾车闯入了一个军事基地。路透社引述纽约时报说，其中一位中国官员据信是以外交身份作掩护的情报人员。熟悉此事的一位执法人员证实，纽约时报报道属实。据美国官员指出，这件事显示美国政府现在对中国疑似刺探情报的行为更加强硬。

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据路透社消息，美国驱逐两名中国外交官，理由是擅闯军事基地。纽约时报引述匿名消息人士报导称，美国政府今年早些时候秘密驱逐了中国大使馆两名官员，此前这两位官员驾车闯入了一个军事基地。

该报周日报道称，其中一位中国官员据信是以外交身份作掩护的情报人员。该报道称，这两位中国外交官在今年秋天绕过安保阻拦，驾车闯入弗吉尼亚州一个军事基地，直到被消防车拦住去路，他们才停车。

报道称熟悉此事的一位执法人员向路透社证实，纽约时报报道属实。美国联邦调查局(FBI)发言人不予置评。美国国务院未立即回应对此事的置评请求。

据世界日报说，30多年来首次！中驻美大使馆两人涉刺探情报遭美驱逐。

美国政府今年秋天祕密驱逐中国驻美大使馆两名外交官，因为他们开车到维吉尼亚州一个祕密军事基地。这是美国1987年驱逐两名中国大使馆职员以来，首次驱逐涉嫌刺探情报的中国外交官。美国官员指出，这件事显示美国政府现在对中国疑似刺探情报的行为更加强硬。

该报道说，知情人士透露，这两名外交官九月底跟他们的妻子一起开车到维吉尼亚州诺福克市附近，一个有特种部队驻扎的祕密军事基地，他们开到基地入口检查哨，一名警卫发现他们无权进入后，依照标准程序，告诉他们开进门再回转离开，不过，外交官却继续往基地内部开去，被基地人员追捕，直到被消防车挡住去路才停下。中国外交官说，他们没听懂警卫的英文，只是迷路不是硬闯。

报道称，美方研判，至少一名外交官是以外交官身分掩护的情报人员。美方怀疑他们无意中闯入军事基地的说法，也不认为外交官的英文程度不足以听懂警卫的话。美国一些官员认为，中国外交官是在测试基地的戒备严密与否，如果这两名外交官能顺利进入基地，中国大使馆下次就会派更高阶的情报官员来。

美国和中国先前都未曾公布此事。中国驻美大使馆官员的两个朋友说，有人告诉他们，被驱逐的两名外交官当时在开车旅游，无意中开到军事基地。中国驻美大使馆官员曾就美国驱逐两名中国外交官的事，向美国国务院抱怨，并在一场会议上问到，国务院是否在报复中国指控美国外交官伊迪（Julie Eadeh）的事。中国国营媒体八月指控，美国驻港澳总领事馆政治部主管伊迪是香港反送中运动的“幕后黑手”，并公布伊迪的个人资料。

中国尚未驱逐美国驻中国外交官和情报人员作为报复。纽时说，这可能意味中国官方认为外交官做得太过分。知道中国驻美大使馆人员反应的消息人士透露，使馆人员对同事如此明目张胆相当惊讶。