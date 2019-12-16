美驱逐2中国外交官 中外交部促纠错

中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上针对有关中国外交官由于涉嫌从事间谍活动遭到美方驱逐的提问时表示，美方的做法严重违背事实，中国已经就此向美方提出了严正交涉和抗议。美国是今年9月秘密将2名中国外交官驱逐。中国外交部今天敦促美国纠错。

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据美国之音今天报道说，中国对两名中国外交官被美国驱逐提出交涉和抗议。中国外交部发言人耿爽星期一（12月16日）在例行记者会上针对有关中国外交官由于涉嫌从事间谍活动遭到美方驱逐的提问时表示，美方的做法严重违背事实，中国已经就此向美方提出了严正交涉和抗议。

报道称，纽约时报星期天（12月15日）报道说，据知情人士指出，在两名中国大使馆官员擅自闯入一敏感军事基地后，美国政府今年9月将他们秘密驱逐。6名了解这一事件的知情人士对纽约时报说，美国官员认为，其中至少一名中国官员是以外交身份做掩护的情报人员。报道说，这似乎是30多年来第一次有中国外交官因被怀疑从事间谍活动被驱逐。

据纽约时报的报道说，特朗普政府目前越来越担心中国正在加强针对美国的间谍活动，认为中国对美国构成的威胁比任何其他国家都严重。

该报道说，耿爽星期一在记者会上回答有关提问时表示，中方强烈敦促美方纠正错误，撤销有关决定，保护中方外交人员依据“维也纳外交关系公约”所享有正当权益。他还说，中方愿意提醒美方，国家之间根据这项公约给予彼此外交人员工作便利和保障是建立在相互的基础上。

纽约时报星期天在报道中说，这两名中国外交官和他们的妻子企图驾车进入位于弗吉尼亚州的一特种作战部队基地。在他们没能出示进入基地的许可后，一名警卫指示他们绕基地大门掉头离开。但中国官员没有听从这一指令，反而继续进入基地，直到被一辆消防车拦住。 了解有关通报的消息人士对纽约时报说，中国官员说，他们迷路了，没有听懂警卫人员的英文指示，但美国官员则对此表示怀疑。

路透社星期一报道指出，熟悉这起事件的一名执法官员对路透社证实了纽约时报报道的准确性。