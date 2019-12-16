自产C919快来了 第六架发动机突破大

中国国产大飞机C919项目再获进展。近日，编号106的第六架C919飞机首次曝光，将应用于该机的国产发动机长江-1000（CJ-1000）冷端风扇叶片技术亦获大奖。中国C919飞机的订单量已超过1000架，除中国外，还有美国、德国等国航空公司订购C919飞机。

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据香港01今天报道说，中国国产客机发动机获新突破，编号“106”第6架C919曝光。继10月24日编号105的C919成功首飞后，最新编号106的C919于12月14日被曝光，拍摄者指，该机当天在进行发动机测试，将于2019年底完成首飞。据了解，C919将使用的国产发动机CJ-1000，其研发亦取得突破。该发动机直径1.95米，长3.29米，由风扇／增压级、核心机、低压涡轮和附件传动机匣组成，整机零件高达35000个。

报道称，江苏科技厅12月初公示2019年度该省科技奖综合评审结果，其中“航空航天用高性能复合材料及结构件的关键技术研发与产业化”项目获科技进步一等奖。官媒报道指，上述技术已开始应用在中国独立开发的第一款大涵道比涡扇发动机CJ-1000的冷端风扇叶片研发上，未来将应用于国产大型飞机上。对于冷端风扇叶片的作用，负责此项目的公司相关负责人指出，在航空发动机外涵道中完成对气体的压缩、膨胀，且以最高的效率产生强大的动力来推动飞机前进工作的就是这众多的叶片。

该公司与中国高校合作研发复合材料大涵道比发动机叶片正在稳步推进阶段，并接到试验件订单，这一技术将突破海外垄断，助推国产大飞机“中国心”制造。

据了解，目前复合材料大涵道比发动机叶片的试验件已经生产完成，采用热压罐成型技术进行成型加工，保证叶片榫头的强度；为防止叶片高速旋转时沙石的冲刷和增加发动机叶片鸟撞后的安全性，在叶片前缘还包裹钛合金包边。

该报道说，就C919而言，截至目前，中国商飞公司共有5架C919飞机投入试飞工作，编号101、102、103、104的C919已在西安阎良、山东东营、江西南昌等地开展试验试飞，静力试验和其他地面验证试验也在推进。C919预计2020年底取得适航证，2021年开始正式交付。据悉，这款大飞机的订单量已超过1000架，除中国外，还有美国、德国等国航空公司订购C919飞机，不过官方一直未公布售价。