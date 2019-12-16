评最强大国家名单 中国列第三

世界2019年最强国家名单出笼，美国第一，俄罗斯第二，中国第三。该榜单由BAV集团和宾西法尼亚大学沃顿商学院的分析家拟定。主要评估指标为经济、政治影响力、军事力量、全球领导力、加入国际联盟情况。

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据博闻新闻今天报道说，2019全球最强大国家榜单出炉，美俄中名列前三。

据U.S.News近日发布2019年全球最强大国家（World’s most powerful countries）榜单。榜单由BAV集团和宾西法尼亚大学沃顿商学院的分析家拟定。主要评估指标为经济、政治影响力、军事力量、全球领导力、加入国际联盟情况。

据该报道称，美国排名第一。专家们认为美国经济是全球最强大的。此外，专家指出，美国的军事预算也是全球最多的。

俄罗斯是榜单上排名第二的国家，中国排名第三。

该报道说，德国、英国、法国、日本、以色列、沙特和韩国进入前十。而全球影响力最小的国家是爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚和斯洛伐克。