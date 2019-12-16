辱母杀人案 母新出狱于欢仍蹲监

震惊全国的山东“辱母杀人案”有后续。2016年4月14日，时年22岁的于欢因母亲苏银霞遭十多名讨债人以“阳具打脸”、“弹烟蒂”等方式肆意辱骂殴打和猥亵凌辱，他持水果刀反抗，最终造成1死3伤。2017年2月，于欢故意伤害罪罪成，一审被判无期徒刑。苏银霞刚刚过去的周末出狱。

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据香港01今天报道说，辱母杀人案于欢母亲出狱，49岁头发全白，对儿子受罪心怀愧疚。山东“辱母杀人案”早年轰动一时。2016年4月14日，时年22岁的于欢因母亲苏银霞遭十多名讨债人以“阳具打脸”、“弹烟蒂”等方式肆意辱骂殴打和猥亵凌辱，他持水果刀反抗，最终造成1死3伤。2017年2月，于欢故意伤害罪罪成，一审被判无期徒刑。2017年6月，二审获法院认定属防卫过当，改判为有期徒刑5年。

苏银霞则因非法吸收公众存款罪，被法院判监3年，至上周六（14日）刑满释放。现年49岁的她头发全白，在接受传媒访问时，坦言儿子因她获罪，自己心怀愧疚，于心不忍。

该报道称，苏银霞表示，自己的儿子、女儿、丈夫都还在监狱里服刑，希望先了解一下市场行情，把原来的工厂恢复过来，把之前欠的债务尽快还清，让儿子出来之后，能有个家的感觉，日子能有希望。苏银霞表示，出狱后和于欢通电话，他自言自己在监狱里表现很好，也成长了不少，每天会看新闻，还一直在学习法律知识。她称，等到规定的探视日，自己会去探视他，希望儿子也能早日出狱，一家人早日团聚。

据该报道说，对于于欢当年刺死自己的讨债人，苏银霞直言她拖累了儿子，如果不是因为自己，儿子也不会杀人、坐牢。“作为母亲，我心怀愧疚。我儿子这么好的青春年华，却在监狱里度过，看着儿子受罪，于心不忍。”苏银霞称，自己今年49岁了，在监狱待几年后，头发都全白，特别愁，不知道今后一家人的日子怎么过，心理压力特别大。也希望儿子不要有包袱，在监狱里要好好表现，家里的事他不操心，我现在已经出狱了，我会来处理。