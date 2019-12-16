郭美美道歉或又要出山了

据苹果日报今天报道说，曾经在微博上炫富，并且扯上中国红十字会的前网红郭美美，今晚在微博上发布短片，向网民道歉。不过，中国网上即时投票，大部份网民都认为郭美美在事隔多年后才出来道歉，根查是为了复出舖路。

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据苹果日报今天报道说，承认炫富郭美美发片道歉，网民指为复出铺路！曾经在微博上炫富，并且扯上中国红十字会的前网红郭美美，今晚在微博上发布短片，向网民道歉。

报道说，郭美美穿着白色毛衣拍摄短片，她对着镜头说：“我郑重的对大家说声对不起，这句话欠了大家很多年了。”她又称炫富事件发生5年，她自称过去是十分幼稚，并表示日后会用行动证明，“自己不是过去的郭美美”，当说到激动处，她流起眼泪来。

现年28岁的郭美美，2011年自称“中国红十字会商业总经理”，在网上炫富，引发轩然大波，网民不单质疑红会的捐款去向，同时揭发郭美美涉及非法开赌。郭女之后被捕，2015年9月被判监5年，她在今年7月才获释。

报道引述中国媒体消息，郭美美出狱后样貌大变，从以往的V脸大眼挺鼻，变成U型脸。出狱后她没有工作，靠食老本过活，她更一度改名“郭宸溪”，并且积极减肥，让下巴变尖、眼睛变大，重新出发。

该报道说，影片一出即时引发不少网民争议，内媒进行的调查，问网民“如何看待郭美美的道歉”，52%网民认为这是她“复出的前奏”。