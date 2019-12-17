专家指习近平破格拔擢众上将 习家军俨然成形

中国国家主席，中央军委主席习近平任命新一批上将引发关注。台湾媒体引述专家分析指，习近平打破惯例，于一年内再次晋升诸多上将，使得目前解放军“正战区级”的上将职务均为根正苗红的“习家军”。

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据台湾上报今天报道说，习近平破格拔擢，习家军俨然成形。该报署名文章认为，习近平打破惯例，于一年内再次晋升诸多上将，使得目前中共“正战区级”的上将职务均为根正苗红的“习家军”。

该报道说，2019年将结束时，自2019年7月31日，时隔不到5个月，于12月12日下午4时50分左右，中共中央军委主席习近平，再度颁发今年第二次晋升上将命令状，本次总共有7位中共将领获得晋升上将。加上此前7月31日的10名上将，中共今年总共有17名新科上将军衔。今年12月第二波晋升的名单如下：

东部战区司令员何卫东、东部战区政治委员何平、南部战区政治委员王建武、北部战区司令员李桥铭、火箭军司令员周亚宁、战略支援部队司令员李凤彪、军事科学院院长杨学军。何卫东上将（东部战区司令员），62岁，江苏人，曾任江苏省军区司令员，上海警备区司令员及上海市委常委。何平上将（东部战区政委），62岁，四川人，中共十九大代表、十九届中央委员，曾任西部战区副政委兼政治工作部主任。王建武上将，（南部战区政委），61岁，河南人，中共第十九届中央委员，曾任军委政治工作部副主任。李桥铭上将，（北部战区司令员），58岁，河南人，中共第十九届中央委员，曾任北部战区陆军司令员。周亚宁上将，（火箭军司令员），62岁，河北人，中共第十九届中央委员，曾任火箭军副司令员。李凤彪上将，（战略支援部队司令员），59岁，河北人，中共第十九届中央委员，曾任空降第15军军长，中部战区副司令员兼参谋长。杨学军上将，（军事科学院院长），56岁，山东人，中共第十九届中央委员，第九届全国人大代表，曾任国防科技大学校长。

据该报对解放军2019年第二次晋升上将人员分析：解放军晋升上将的条件为：任正战区职务满两年、升中将满4年。由上表可知，按照晋升条件，只有1员杨学军合格，何平、李桥铭及周亚宁等3员仅合乎一项正战区职务满两年的条件，其余何卫东及李凤彪等2员均未达晋升条件。

该报说，值得注意的是，此前于12月8日中共中央军委办公厅印发《关于先行调整军级以上军官军衔晋升有关政策的通知》，于新华社的报导指出：“构建军衔主导军官等级制度为指向，通盘考虑不同职级、不同类型军官军衔晋升政策调整，从指挥管理类军级以上军官这个重点切入，分步组织、压茬推进，逐层逐级理顺军衔级别与职务等级对应关系，为军官法修订实施提供示范引领和实践支撑。”，这份新的《通知》，似乎即是为此次习近平打破惯例，于一年内再次晋升“习家军”的上将们所做的铺垫，使得目前中共“正战区级”的上将职务均为根苗正红的“习家军”，未来值得持续观察。