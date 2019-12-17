中国国家电网重启对外投资

中国国家电网(State Grid)已同意收购阿曼国有电力控股集团(Nama)旗下阿曼国家电网公司的49%股份，表明这家世界最大公用事业公司重启收购大笔境外资产的交易。

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据英国金融时报今天报道说，中国国家电网重启境外投资。消息说，中国国家电网同意买入阿曼国家电网公司49%股份，表明这家世界最大公用事业公司重启大笔境外资产收购。

中国国家电网周一在一份声明中表示，此次收购中国在这个中东小国遥遥领先的最大单笔投资，将推动中国的“一带一路”倡议(Belt and Road Initiative)，后者是一项有争议的1万亿美元计划，旨在建设和投资欧亚大陆的基础设施，一路延伸至欧洲边缘。

这家总部位于北京的电力供应商未提供任何财务细节，但知情人士表示，该公司将支付约10亿美元购入阿曼国家电网公司的股份。英国金融时报说，中国国家电网曾经是中国最积极的国家支持的境外投资者之一。

据路孚特(Refinitiv)数据显示，2016年，中国国家电网进行了七笔全球收购，共计支出84亿美元。那年，它同意买下巴西最大配电企业CPFL Energia的控股权，以及希腊电网运营商的可观股权。该公司目前还在意大利、葡萄牙和澳大利亚运营网络。当时，该集团的顾问视其为一家大型投资控股公司，计划控制全球各地的电力公司。

该报道说，但从2017年开始，许多中国公司放慢了境外收购的步伐。境外对中国国有企业高调收购的审查变得更加严格，使他们很难在发达国家收购关键基础设施。从2017年至2018年，国家电网的对外投资总计不到15亿美元。根据路孚特的数据，在过去10年里，中国企业总计在阿曼仅投资5000万美元。

报道称，此次对阿曼的投资是国家电网对境外交易“胃口”恢复的一部分，该公司今年迄今已进行五笔投资，共计支出约33亿美元。

据报道说，中国国家电网将阿曼交易称为中国“一带一路”倡议的一部分。根据这一雄心勃勃的计划，中国企业在多个发展中国家建造了亟需的桥梁和港口，但也受到分析人士的批评，被指让穷国背上无法偿还的债务。巴基斯坦的一些项目只是在中国政府的压力下才得到推进。“一带一路”倡议包括与中东国家达成的多项协议，其中包括计划与科威特政府联手启动的一只100亿美元投资基金。伊拉克在9月宣布将加入该倡议。