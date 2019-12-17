中国新经济蓝皮书 竞争只及美国一半 罕谏政府要宽容

中国官方智库社科院周二发布蓝皮书称，尽管中国新经济指数在调查47国中位列第二，但新经济的竞争力只约为美国的一半，两国相比仍有较大差距，差距最大的三个领域是绿色化、创新能力和网络化。

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据路透社今天自北京报道说，中国新经济竞争力约为美国一半，中国智库社科院罕见建议政府要宽容、不要撒胡椒面式监管。

路透社说，在这本中国产业竞争力报告（2019年）蓝皮书中，社科院认为在推动新经济发展过程中，中国的优势是传统产业基础较好，可以通过实施“新经济+”策略，实现推动传统产业升级和促进新经济发展的双赢；以推进国内产业链重塑和促进公平竞争为着力点，打破发达国家在关键领域的控制力和引领力。

具体到政策建议上，蓝皮书建议应该优化政府服务，深化“放管服”改革，对于新经济要有宽容态度，对拿不准的不要随便监管，避免撒胡椒面式的监管和过度监管。

据蓝皮书说，“中国的新经济面临不平衡发展，中国在数字化和智能化领域具有较好的基础和竞争力，但创新能力、绿色化和网络化能力的发展相对滞后。”蓝皮书称，“中国新经济的竞争力与美国相比仍有较大差距，在全球处于第二方阵。”

蓝皮书课题组构建的新经济指数包括创新能力、全球化、绿色化、数字化、网络化、智能化等六个一级指标，其中，美国囊括了创新能力、绿色化、数字化、网络化和智能化共五项指数的第一，全球化指数位列第七。

而反观中国的新经济竞争力，数字化和智能化位居第二，全球化和创新能力分别位居第四和第六，绿色化和网络化分别在第15和第16位。

该蓝皮书称，整体来看，美国的新经济竞争力在47国中处于绝对的优势地位，中国的新经济指数位列第二，但新经济的竞争力约为美国的一半。

据路透社说，新经济竞争力主要指互联网、大数据、云计算、智能机器人以及节能环保等产业的发展状况和竞争力。

具体到分项指数来看，发现近年来中国全国创新能力指数出现下降趋势，从2015年的5.6下降至2017年的4.2。蓝皮书认为，这可能与国内外环境有关，受金融危机和从高速发展向中高速发展阶段转变的影响，企业压力较大，投入创新的资金会受到影响。

据蓝皮书认为，美国新经济产业政策未来预计将继续强化美国优先，将中国作为美国的“战略竞争者“，而且会更加重视产业安全，采取多样化手段加强对关键性技术的保护，也即是说对美投资会面临更严格、更频繁、更具针对性的审查限制，特别是在人工智能、虚拟显示、半导体等敏感技术领域。