习总访澳如临大敌港澳大桥增安检站传运油车不准上路

中共领导人习近平18日至20日访问澳门三天出席回归20周年庆典，并主持新一届特区官员就职宣誓仪式，澳门方面安保如临大敌，香港保安局局长周末秘密到访大陆公安在港珠澳大桥增设的安检站，据称是协助澳当局安保工作；澳门立法会议员区锦新则形容澳门对入境人士审查之严格，相信是恐怕香港勇武示威者混入澳门向习总直接抗争，澳门的燃油和瓦斯公司更要求用户在17日前订购，因之后三日当局严禁载有易燃物品车辆在市面行走。

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香港保安局长李家超在事前事后均无公布的情况下，秘密到访大陆公安在港珠澳大桥东人工岛所增设的安检站，该处正是日前一名港人被指遭到大陆方面扣押“送中”的地点。李家超秘访人工岛的行程却被苹果日报所踢爆，保安局事后回覆该报查询时证实，李曾到访东人工岛，主要是了解有关澳门回归安保工作的安排，但拒绝透露其他细节。中共领导人习近平将在这个月19日澳门回归20周年访问这个前葡萄牙殖民地三天，并主持澳门新一届特区政府官员的就职宣誓。

李家超秘访东人工岛，政府新闻处周六和周日发出的新闻公报和相片，均没有提及，事件亦未见传媒报道。只有经苹果日报查询后，保安局才承认确有其事。

根据报道，在习近平访问澳门期间，大陆公安在港珠澳大桥东人工岛增设安检站，有港人周六在安检站接受检查时，目睹香港保安局局长李家超同在人工岛上视察。保安局回覆查询表示，证实李周六曾到访港珠澳大桥东人工岛，以了解有关澳门回归安保工作的安排。至于李家超访问时曾与哪些官员会面，以及曾否讨论有港人疑在安检站“被送中”，局方指“有关细节不便透露”。

报道引述澳门立法会民主派议员区锦新指，澳门近日加强入境安检安排，严格程度史上首见。他周六晚（14日）从香港返澳时，在香港经过一重安检，入境澳门时亦要接受特别安检，排队检查行李，“平时进入澳门一般都是直行直过，除非有特别才会抽查，香港更加奇怪，入香港境不用安检，出境反而要安检，还动用金属探测器那些东西。”他相信，澳门当局表现紧张，与习近平周三至周五（18至20日）访问澳门“百分百有关系”，加上香港社会的勇武抗争，澳门官员担心有人乘习总赴澳之机直接抗争。

区又透露，澳门当局“扎晒马（严阵以待），步步为营”，而且他还收到消息指澳门的油公司和石油气公司均呼吁民众赶在周二（17日）前订气入油，“可能政府不准载有油或者石油气的车当日在马路行走”，批评做法扰民，“大老板（中央当局）没紧张，小老板（澳门官员）宁愿做多，好过做少，做过龙（矫枉过正）”，令澳门市民对习近平赴澳的欢迎程度大减，“你来就是，葡国总统两年前都来过，一样周（满）街走。”

对于香港往澳门的金巴（专线行走大桥的巴士）乘客疑受到人面识别系统检查，甚至被拘留，区锦新指，有关安检属新安排，但澳门立法会对有关安排不知情，亦不清楚是否长期措施，但指大陆公安如在大桥上的内地范围使用人面识别系统检查旅客，澳门方难以干预，“这样做没必要，（澳方）都无可奈何”。他又认为，做法会再减低港人到澳门的意欲，“很多香港人都当澳门同大陆一样，来不来是香港人自己决定，如此多人不能到境，有些香港人觉得还差过大陆。”

至于上周五在人工岛被强行“送中”的港人，他的儿子日前向澳门及香港警方报警被拒，昨天（15日）再前往澳门及珠海寻亲，被珠海公安当局告知没有其父的出入境纪录，惟有暂时回港。香港警方15日傍晚表示，案件列作失踪人口。但跨境巴士业界透露，被带走的香港乘客不止一人，估计已有“三几个”。