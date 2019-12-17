传文楼火葬场秘移邻镇 播扬镇万人港式硬抗

香港抗争精神输出广东茂名，文楼镇市民上月底不满政府以兴建人文生态园为名征地，实际建设火葬场，展开港式大规模示威，最终镇党委书记李伟华“跪低”宣布永不在文楼镇兴建火葬场后，抗争在短短4天落幕。苹果日报今天报道说，昨日，在距离文楼镇只有27公里的播扬镇，传出当地政府计划将火葬场迁建当地，昨日开始引发当地逾万人示威，200多名武警到场动用催泪弹镇压，今日传出有年轻人被活活打死。播扬医院今日向《苹果》证实，至今约有40多名伤者送院救治。

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据苹果日报报道，火葬场疑迁播扬镇引爆万人示威，武警射TG逾40伤传青年被打死。

报道称，播扬镇何姓村民今日向《苹果》表示，化州火葬场不能成功兴建火葬场，当地市政府就选址到播扬镇兴建，“㖊日佢哋挖好桩搞好基建，政府话喺????度建立污水处理厂，同农民讲唔系做火葬场，后来政府就承认咗呢度做火葬场。”何先生指，昨晚民众上街示威，约200多名武警出动向示威民众投掷催泪弹，而民众则是汽油弹还击，据报打伤20多人，今早就传出有年轻人被打死，“场面非常之劲！”

该报道说，目前，化州市民众正在监察地盘动静，有网民在微信群组内声言：“绝对是不可能在化州内境内起火葬场的。”“合理示威游行可以，打砸政府就过头了！”

另有网民向《苹果》爆料指，茂名继文楼镇火葬场之后，播扬镇继而成为战场，当地政府想强行于播扬镇建火葬场，而政府未有正面回应，到深夜时分，因特警伤人，有民众流血倒地，又发生人踩人的惨剧，令到民众怒气冲天，“开始堆起鞭炮，石头和扔水樽等杂物，一度点起鞭炮，哪里有不公，哪里就有反抗！希望继文楼之后，播扬都能够取得胜利！”

据报道说，网民不相信官方说法：“（化州市）丽岗当年说搞养老院其实是火葬场，合江说搞污水处理厂，也是火葬场，文楼镇最近说搞生态公园，其实也都是火葬场，现在播扬说搞什么污水处理厂，其实又是火葬场，其实都是一样，当地政府对付各镇反对的人民群众，打击民众手段如出一辙，换汤不换药，为什么都是带着欺骗隐瞒群众为目的而偷偷做？”

报道称，化州市政府今日澄清，茂名市建银工程造价咨询有限公司于今年1月的标书显示，宝圩镇、文楼镇、江湖镇、那务镇、播扬镇等5个镇兴建水质净化厂，而已在良山茅坡坪岭动工的播扬镇污水净化项目，则已在村民代表监督下回填基坑，承诺恢复原貌不再建火葬场，同时要求昨日汽油弹及实行打砸者自首。

苹果日报说，《苹果》记者联络播扬医院，证实昨晚9时起有40多个伤者送到医院，部份人伤势严重。但对方指没有死亡报告。