加国智库选习近平为年度决策者

加拿大著名智库- 麦克唐纳-劳里埃研究所(Macdonald-Laurier Institute)每年都会选出加拿大“年度决策者”,没想到今年出线的竟不是加拿大政治人物,而是中国国家主席习近平。自由亚洲引述麦克唐纳-劳里埃研究所网站指,习近平影响加拿大非常深,并指在习近平领导下的中国展现侵略性,处处制约了加拿大。

据自由亚洲报道说,加拿大智库选出年度决策者为中国国家主席习近平。据麦克唐纳·劳里埃研究所所长赖恩·李·克劳利(Brian Lee Crowley)表示,研究所选出的“年度决策者”,代表过去这一年来对加拿大政治社会影响最大的人。过去几年选过加拿大总理、外交部长和央行行长等人,但今年发现,影响加拿大最关键的人不是加拿大的政治人物,而是中国国家主席习近平。在他领导下的中国展现侵略性,处处制约了加拿大。

据赖恩·李·克劳利称,“加拿大只是做个回应者的角色,毫无主动出击的地位。无论是在被中国拘捕的两个加拿大公民和对华贸易,或者是中国的影响渗透力,又或是中国对香港和维吾尔族的处理方式上,加拿大都是被动的。”

据报道称,九成加拿大人觉得中国缺乏法治人权,七成认为人权应高于经贸。“年度决策者”的评论文章由研究所资深研究员,同时也曾任加拿大驻华外交官查尔斯·伯顿(Charles Burton)撰写。他说中国对加拿大的影响力非常深,过去一年可以看到许多加拿大着名政商领袖,例如前总理穆朗尼(Brian Mulroney)和克里田(Jean Chrétien)等人都发声要加拿大政府克制,不要激怒中国。前副总理曼利(John Manley)甚至呼吁用孟晚舟和两民加拿大公民之间进行“囚犯交换”来解决僵局。查尔斯·伯顿非常不苟同这种观点,认为若此例一开,等于发出一个明确信号,加拿大可以谈人质交换的条件,完全破坏引渡协定的法治精神。

据查尔斯·伯顿说,“这将使未来我们很难执行《国际引渡协定》,因为一旦开了这个先例,其它国家将来就会认为可以绑架加拿大公民作为要胁,以此来让引渡协定无法运作。”

该报道说,由加拿大智库麦克唐纳-劳里埃研究所出版的刊物选择了中国领导人习近平作为2019加拿大年度決策者(Policy Maker of the Year) (麦克唐纳-劳里埃研究所网站)

查尔斯·伯顿说,过去我们看到加拿大总是能领头批评世界上侵犯人权的当权者,无论是俄罗斯丶委内瑞拉丶沙特阿拉伯等,然而在谈到中国糟糕的人权记录和许多镇压政策时,加拿大决策者却左支右绌,仅在言语上稍稍着墨,从未强力批判或采取实质行动。许多人越来越感觉到,中国再怎么挑衅,渥太华当局也不敢大声发声。他认为,这主要是中国庞大的金钱力量,因为有利可图,所以让加拿大企业和政治人物都手软了,不仅如此,还有加拿大学术界丶社区侨民等许多领域,中国都发挥深刻的影响力,主导了话语权。查尔斯·伯顿表示,加拿大应该要警觉这一事态的严重性。

查尔斯·伯顿称,“我们应该采行类似澳大利亚国会通过反外国干预的法案,要求游说人士申报是否为其他国家服务,这样才可以降低中国对加拿大的政治影响和干扰,否则习近平恐怕在未来很多年都会是加拿大的年度决策者。”

该报道引据查尔斯·伯顿表示,虽然中国经济力强大,但仅占加拿大出口的4.7%,尽管中国的国内生产总值仅次于美国居世界第二,但联合国将中国的人均国内生产总值排在世界第75位,相比之下,加拿大排在第19位,这代表中国的崛起不一定是单向的旅程,加拿大在与中国交手时,一样可以发挥自己的优势,在谈判桌上展现主导能力。