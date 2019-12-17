华为:西班牙5G核心要锐减华为设备

西班牙电信首席技术暨信息官Enrique Blanco称，该公司计划在核心的欧洲新一代移动通信网络中大幅减少使用中国华为公司的设备。西班牙电信在西班牙和德国等关键市场的核心4G网络仍完全依赖华为设备，但根据公司新策略，这种情形到2024年将会消失。

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据路透社今天报道说，西班牙电信将在核心5G网络中大幅减少华为设备的使用。西班牙电信是欧洲第四大电信集团，其采用5G技术的电信基础设施中最敏感部分的设备将向多家不同的提供商进行采购。

报道称，由于美国政府对华为实施出口禁令，选择网络设备制造商成为政治上的棘手问题，但Blanco表示，该公司调整设备使用“纯粹是技术性决策”。

截至目前，西班牙电信在西班牙和德国等关键市场的核心4G网络仍完全依赖华为设备，但根据公司新策略，这种情形到2024年将会消失。

Blanco称，网络中的各层使用不同提供商的设备有助于确保服务的安全性，但华为设备不能很好地集成到这样的网络之中。Blanco表示，“如果所有核心部件来自同一个供应商，那么一个部分出问题导致整个网络瘫痪的可能性就很高，”Blanco表示，西班牙电信没有见到有证据支持美国总统特朗普关于华为设备不安全的说法。

据Blanco表示，“我们没有存在后门的证据...我们每天都在监控，”他说，指的是设备存在漏洞从而允许中国监视其他国家。

尽管如此，保护数据是做出采用多家供应商决定的一个推动因素。

这样一来，Blanco表示，“任何供应商，不管属于哪个国家，都不会拥有系统的全部信息”，Blanco还称，西班牙电信将继续购买华为的射频和天线，这些设备在成本中占到很大比例。