厄齐尔案 中国没有点燃兵工厂火药桶

中国对球星厄齐尔事件的反应不如NBA事件强烈，这是美国媒体对中国至此回应德国土裔球星厄齐尔批评中国在新疆政策以及穆斯林世界沉默事件的印象与评论。中国官方没有显出冲天怒火，对网络评论也显得少于扇火。中国外交部发言人耿爽甚至只是说厄齐尔被假新闻蒙蔽了眼睛，并欢迎他到新疆看一看。至此中国也没有完全禁止阿森纳以及英国全部球赛。

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据华尔街日报今天报道说，中国对球星厄齐尔事件的反应不如NBA事件强烈。相比休斯顿火箭队总经理莫雷发表支持香港抗议者推文招致的强烈反应，到目前为止对厄齐尔事件的反应平静得多。

阿森纳球队(Arsenal)几周来已经危机四伏，遭遇一个世代以来最糟糕的赛季，而最让这个英国足球俱乐部预料不到的就是其薪酬最高的一名球员公开抨击中国。

所以厄齐尔(Mesut Özil)在社交媒体上向其4,500多万关注者公开抨击中国对待少数民族穆斯林的方式后，这个英格兰足球超级联赛(English Premier League, 简称：英超)俱乐部在几小时内就匆忙做出反应。阿森纳用中英两种语言表示自身“不涉及政治”，尽其所能与厄齐尔的言论划清界限。英超在目睹10月中国对NBA的愤怒回应后，选择不表态。

华尔街日报说，然后他们等待事态发展。

据该报道说，不过与休斯顿火箭队 (Houston Rockets) 总经理莫雷 (Daryl Morey) 发表支持香港抗议者推文招致的强烈反应相比，目前对该事件的反应平静得多。到目前为止最主要的影响出现在周日，中国取消阿森纳与曼彻斯特城足球俱乐部 (Manchester City) 比赛的转播，中国球迷在网上抨击厄齐尔。但没有出现集中抵制厄齐尔或阿森纳行动的迹象。中国电视台周末正常转播了其他英超比赛。这一次，一些国有媒体甚至敦促保持克制。

报道称，带有民族主义倾向的《环球时报》写道：“中国人要看清一点，厄齐尔这一次所做的完全是‘小丑式表演’，我们既要揭批他的那个帖子，也无需与他纠缠。在新疆问题上，那个帖子所能产生的只是一个表层的小热闹，并不会有什么实际的影响。”这与官方媒体之前对莫雷、火箭队和 NBA 的尖刻态度形成了鲜明的对比，尽管 NBA 在为莫雷发表观点的权利进行辩护几天前，曾采取审慎论调。

该报道说，土耳其血统的虔诚穆斯林厄齐尔特别指出了中国对待维吾尔人的方式，并指责其他穆斯林在这个问题上保持沉默。据人权组织和一个联合国专家小组，在中国西北部的新疆地区，有逾一百万维吾尔族人曾被拘禁。中国政府对这一数字表示异议，并表示新疆的一些人一直在参加职业培训课程，这是更广泛的去极端化工作的一部分。

但中国中央电视台 (CCTV) 和 PPTV 是唯一对阿森纳采取惩罚性行动的媒体，而且都是低调进行。而与此同时，在莫雷发推文两个多月后，NBA 与中国的业务依然前途未卜。CCTV 体育频道没有播出任何比赛，腾讯 (Tencent) 拒绝转播火箭队的比赛，基本将他们孤立起来。NBA 的处境和 10 月份差不多：不确定接下来会发生什么。

而至于中国政府方面，外交部发言人耿爽对厄齐尔事件做出了唯一的公开回应，周一他被直接问及此事。耿爽称：“他似乎被一些假新闻蒙蔽了双眼，被一些不实之辞影响了判断；我们也欢迎厄齐尔先生有机会到新疆走一走、看一看，只要他怀有良知、明辨是非，秉持客观公正原则，就会看到一个‘不一样’的新疆。”

据报道称，上述更为克制的反应表明，中国官员无意再打一场像 NBA 事件那样规模的战役，那次纷争只是放大了面向美国观众的对香港抗议活动的报道。

华尔街日报说，尽管如此，中国敏锐地知道厄齐尔的周边事务面临着很大的风险。中国是英超电视转播权的最大国际买家，当前的三年合同价值 7 亿美元。阿迪达斯 (adidas AG ADS, ADDYY) 既是阿森纳的球衣制造商，也是厄齐尔的个人赞助商，该公司将中国视为一个关键市场。多年来，阿森纳一直试图吸引中国球迷。自 2011 年以来，阿森纳足球俱乐部已经三次前往中国参加季前巡回赛，该俱乐部在微博 (Weibo) 上拥有 500 多万粉丝，最近还计划在中国开设阿森纳主题的连锁餐厅。令人意外的是，一直坚称自己“不涉及政治”的阿森纳选择对厄齐尔的言论做出回应，与之形成对比的是，之前另一名球员贝列林 (Hector Bellerin) 在 Twitter 上明确表示要在英国大选中对首相约翰逊 (Boris Johnson) 投下反对票后，该俱乐部却保持沉默。

据报道称，上周末，阿森纳俱乐部再次拒绝就厄齐尔发表的言论进一步置评。目前看来，该俱乐部还没有觉得有必要这样做。阿森纳俱乐部的所有者是 Stan Kroenke，他旗下的资产组合包括 NBA 丹佛掘金队 (Denver Nuggets) 和美国职业橄榄球大联盟 (NFL) 洛杉矶公羊队 (Los Angeles Rams)。在 NBA 风波中，NBA 球星詹姆斯 (LeBron James) 曾公开批评莫雷，而此次事件中英超的其他球星在这个问题上保持沉默，在英国国内，对厄齐尔的支持声也很少。

在 NBA 风波中，莫雷的不当言论立即引发了观看火箭队比赛的球迷们的关注，与之形成对比的是，几乎没有外在迹象表明，周日在阿森纳酋长球场 (Emirates Stadium) 观看比赛的球迷在乎厄齐尔的立场。看台上没有任何标志，球迷们对他的态度与往常没有什么不同。有少数球迷对他发出嘘声，更多地是因为对他在场上的平凡表现感到失望，而不是因为其他事情。在这场在中国无法观看的比赛中，厄齐尔上场 60 分钟，大多数时间的表现并不引人注目。