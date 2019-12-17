司法界重力反腐 自称习之刀的名检察长也落马

中国反腐纵深发展引起国际媒体关注，朝鲜日报说，2012年，被任命为中国吉林省检察长的杨克勤（62岁）5年间调查了超过5千起公务员相关犯罪案件，被誉为“吉林老虎”。自中国国家主席习近平执政以来，他还参与了前政治局常委周永康、重庆前市委书记薄熙来、河北前省委书记周本顺等最高层官员的腐败调查。近日，这个自诩为“习近平之刀”的男人却因为涉嫌腐败而受审。

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据朝鲜日报报道说，习近平用来打倒薄熙来的人物因涉嫌腐败遭起诉。2012年，被任命为中国吉林省检察长的杨克勤（62岁）5年间调查了超过5千起公务员相关犯罪案件，被誉为“吉林老虎”，近日，这个自诩为“习近平之刀”的男人却因为涉嫌腐败而受审。

报道引据中国最高人民检察院15日称，杨克勤最近因涉嫌受贿被拘留起诉。据中国媒体报道称，杨克勤涉嫌收受矿山等私营企业的钱财，并存在买卖官职的行为，损害了司法机关公信力。据悉，他的妻子和检察机关中的亲信也遭到起诉或接受调查。

该报道称，中国再次加快了与腐败的斗争。今年截止到9月份，在全国监察机关接受处分的省部级（部长、副部长）干部31人，厅长、局长级干部3千余人。较与去年同期（省部级39人，厅长、局长级2,500余人），高层公务员的人数大幅增加。有分析认为，在贸易战争和经济增长放缓等复杂的国内外局势下，中国领导层试图通过反腐败运动以获得人民的支持。

报道注意到中媒也连日来报道了与腐败相关的事件。包括海南省委某副局长记录200多次性交易的95册“性爱日记”，家庭财产达200亿元的“中国第一富豪法官”海南省高级人民法院副院长张家慧张家慧贿赂事件等。