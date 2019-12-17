因华为 德国政坛疑吵翻 联合政府裂缝大了

德国刚刚显示定调启用中国华为参加德国未来5G建设，联合执政的大党社民党又传出考虑禁止华为进入德国5G战略规划，这使得脆弱的德国基民盟为主的联合执政陷入困境。中国加大对德国施压，中国驻德国大使威胁拿德国在华汽车比照报复。

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据路透社今天报道说，德国社民党考虑禁止华为参与5G服务，执政联盟紧张关系或加剧。

该报道说，德国社会民主党(SPD)周二将决定是否采纳一项可能禁止中国华为参与5G服务推出的提议，这将令该党与德国保守派总理默克尔的联盟关系变得更加紧张。默克尔的左右翼联合政府希望加强对电信设备供应商的技术认证和审查，但坚称不应将任何国家或供应商排除在外。但默克尔的谨慎做法面临来自自家政党及其执政伙伴社民党议员的批评。批评她的人表示，默克尔的谨慎做法是因为担心中国会报复在华大举投资的德国企业。

该报道说，社民党和保守派议员上周同意了一项计划，该计划将增加华为参与德国5G移动基础设施建设的难度。

报道称，据路透社见到的这项提案规定，如果某些国家“无法排除缺乏宪法监督的政府影响、操纵或间谍行为，”那么这些国家的供应商就“绝对要被排除在网络之外，无论是核心还是外围网络”。但在政府表态反对后，德国社会民主党议员决定周二就该提案进行内部表决。保守党议会党团领导人Ralph Brinkhaus周一表示，正在进行密集讨论，以找到所有利益相关方都能接受的解决方案。

据路透社说，德国所有电信运营商都是华为的客户，他们已经警告称，禁用华为可能延迟5G网络的开展。