大马申要南海专属经济区 中国反对

马来西亚据报上周向联合国提交了一份意见书，寻求在有争议的南海北部划出马来西亚的专属经济区，引来中国表示抗议。

广告 继续浏览后续

据东网今天报道说，马来西亚向联合国申请于南海划专属经济区引华反对。中国与部分东盟国家在南海有主权争议。

报道说，马来西亚据报上周向联合国提交了一份意见书，寻求在有争议的南海北部划出马来西亚的专属经济区，引来中国表示抗议。另针对中国石油勘探船在越南专属经济区内逗留了数月之久，越南当局周二（17日）回应，称希望中国明年在南海能表现出克制。

该报道称，根据《联合国海洋法公约》，任何国家都可在距其海岸线最多200海里处主张专属经济区，而中国声称对南海的大部分区域拥有主权，每年更有价值超过3.4万亿美元（约26.48万亿港元）的货物通过南海运输。报道指，马来西亚在上周四（12日）提交的文件中表示，在其专属经济区之外，还有一些地区可能存在主权主张重叠的情况。

报道引述中国常驻联合国代表团发给联合国秘书长古特雷斯的外交照会称，中方认为马来西亚的申请是严重侵犯了中国在南海的主权、主权权利和管辖权，并强调中国在南海拥有历史性的权利。目前马来西亚当局、中国驻马来西亚大使馆及中国外交部尚未就报道作出回应。

据该报道说，，据英媒报道，中国石油探勘船和护衞舰今年七月进入越南专属经济海域数月，引发越南抗议中国侵犯主权后，越南副外长阮国勇在新加坡的东南亚研究所一场演讲中，表示中国在南海的活动令人非常担忧，且会带来威胁，“不只是越南，其他国家都感到在未来可能遭到威胁”。据他又指，希望越南明年出任东盟轮任主席国时，中国会克制在南海的活动，并称其他东盟国家并非支持中方的行动，只是没有用同样方式抗议。