媒体评林郑北京行 习近平促收拾香港烂摊子

香港特首林郑月娥在“反送中”风波持续下，前往北京展开任内第3次述职行程。她周一向中国国家主席习近平及国务院总理李克强述职，获中央表示充分肯定。不过对比过往会面的情况，习近平及李克强的神情明显较为严肃，欠缺笑容，而向李克强述职的地点亦由以往的中南海紫光阁，改为人民大会堂香港厅。据光华网认为，这些微妙变化都引来外界不同猜测，例如中央对林郑是否已不耐烦。

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据光华网今天报道说，上京述职获肯定，但中国要林郑收拾“烂摊子”。中国中央政府认为香港的乱局仍未平息，要求林郑收拾好“烂摊子”。

该报道说，有港媒评论称，接近中国中央政府消息人士指出，这次述职，中央领导人的信息与之前变化不大，都是“肯定”、“支持”特区政府，以及提出“任务”，就是“止暴制乱”、“回复正轨”。中央认为香港的乱局仍未平息，要求林郑收拾好“烂摊子”。在区议会选举建制大败后，建制派内部都有强烈意见，认为特区政府需要进行人事变动，以挽回民意。消息人士表示，中央并非不考虑人事问题，但香港目前的首要任务仍是平息乱局，在乱局未平的情况下，任何人事变动都是言之过早。

这次林郑向李克强述职，地点由中南海改为人民大会堂，中国全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，总理是行政长官的正式负责对象，参照四中全会时通过的《决定》，此举有机会希望令特首述职变得更制度化、规范化、程序化，凸显上下级的关系，以体现特首须向中央负责的原则。人民大会堂接见明显更加正式，但他不敢推断做法会否恒常化。至于神情凝重的问题，刘兆佳认为习近平是想表达中央严正的立场，“在目前外国势力挑战下，骚乱持续，又怎会高兴呢？”

据刘兆佳分析，习近平的讲话除赞扬林郑坚守底线，亦重提巴西讲话时的3个“坚定不移”，这番话不会只针对香港，反而顾及整个国际政治环境因素。他说，面对美国与西方势力在台湾、西藏及新疆等地制造混乱，想压抑中国崛起，习近平的说话代表中央态度强硬，不满内外敌对势力夹攻挑战“一国两制”底线，即是挑战中国对港主权、危害国家安全及想夺取中央在港管治权。

报道称，对于习近平又再一次以国家领导人的身份，坚定支持香港警队严正执法。刘兆佳指，中央非常清楚反对势力的战略是意图瓦解警队来夺取政府管治权，因此绝不容许任何人打击警方团结性及削弱其执法能力。他认为，在这场牵涉国家主权、治权及安全的硬仗，中央没有任何妥协及让步的空间，港府只能配合。