德名车更深耕中国 戴姆勒寻求持股占比75%

北京奔驰汽车有限公司是戴姆勒与中国主要合作伙伴北京汽车集团(BAIC)的合资公司。戴姆勒一直在研究各种选项，试图加强对这家合资公司的控制，包括将持股从当前的49%提高至75%。

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据路透社今天引述中国财经说，戴姆勒寻求提高对在华合资公司的持股至75%。

报道引述三位知情消息人士，德国戴姆勒(DAIGn.DE)正在寻求收购在华合资公司的多数股权，之前该公司增持股权的初步努力未能奏效，而中国投资方加强对该公司的控制。北京奔驰汽车有限公司是戴姆勒与中国主要合作伙伴北京汽车集团(BAIC)的合资公司。有两位消息人士称，戴姆勒一直在研究各种选项，试图加强对这家合资公司的控制，包括将持股从当前的49%提高至75%。

该报道称，消息人士称，戴姆勒在中国合作伙伴北汽内部面临一些反对，因为北汽希望保持对这个高利润业务的控制权。该业务得益于梅赛德斯-奔驰汽车的强劲销售，并帮助其为扩展其他业务活动提供了资金。由于事涉敏感，消息人士不愿具名。

据报道称，拥有梅赛德斯-奔驰品牌的戴姆勒拒绝评论其在中国的扩张计划。北汽没有回应置评请求。