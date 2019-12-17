或涉鼓吹建满洲国指控 芬兰王展北京遭拘

旅居芬兰从事博士后研究的环保学者王展，10月返回中国被警方以“煽动颠覆国家政权罪”刑拘。有消息指他疑似因为鼓吹“满洲独立”被中共锁定。消息没有确定王展是否仍然拥中国籍。

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据中央社今天报道说，旅外学者王展返回中国被捕，疑鼓吹满独被锁定。

旅居芬兰从事博士后研究的环保学者王展，10月返回中国被警方拘留，“拯救公民王展”推特帐号16日发文并附上一张沈阳市公安局发出的拘留通知书。该报道说，推特帐号“拯救公民王展”今天中午回复中央社提问表示，王展是因为“私人原因”冒着极大风险返回中国，不排除是受到诱捕或遭威胁下不得已而为之。具体逮捕原因，官方并未详细说明，但已向其家人表明是“国安下辖重大团伙案件”。

报道综合媒体消息，虽然台独、港独较为知名，但满洲独立、满洲复国类似运动与组织由来已久，成员多为日本人、东北人，且近年拜网络之赐有明显扩散，引发中共当局关注，今年已陆续拘捕多名鼓吹满独的中国籍公民。

“拯救公民王展”16日发文并附上一张沈阳市公安局发出的拘留通知书表示，王展是为公义及乡土发声的公民，就职于芬兰气象研究所（Finnish Meteorological Institute）的环保学者；2019年10月15日入境中国时被中国警方逮捕，并被罗织以“颠覆国家政权”罪名，目前被拘押在沈阳市第一看守所。

“拯救公民王展”称，王展是一位为“乡土自由”发声的思想者，一位被中共丧心病狂罗织罪名的学者。

据芬兰气象研究所官网简介，王展2007年毕业于南京大学生物系，2010年取得中国科学院植物研究所生态学硕士，2016年拿到澳洲蒙纳许大学（Monash University）气象学博士。其后在韩国延世大学进行博士后研究；再赴芬兰气象研究所从事博士后研究迄今，已离开中国多年。

该报道说，王展被刑拘的消息传出后，推特帐号“墙国网络观察”发文称，王展回中国被捕疑似与他是刘仲敬的粉丝且鼓吹满洲独立有关。中国旅美作家刘仲敬是反中华民族、汉族主义者，去年11月曾发表“大蜀民国独立宣言”，自称为大蜀民国临时总统。据该宣言称：“大蜀民国断绝我国与共产国际恐怖组织或所谓中华人民共和国的一切关系，以包括但不限于战争权力在内的一切必要手段保卫我国的主权和我国人民的财产与自由。”

据报道说，刘仲敬今天转推王展被捕消息，并称“芬兰政府责无旁贷”。

推特帐号Shanghai Nation Independence（上海独立建国）也发文称，“满洲爱国者”王展是他的旧友，是刘仲敬思想体系最早的支持者和推广者。王展早已移居海外多年，但他忽视了中共和中国人全方位无死角的网络监控，赴大陆探亲时自投罗网；也有可能是匪谍利用他情感上的弱点，诱导入网。该文章并呼吁任何公开过自己立场的“上海民族党”及其同侪的成员，请不要回头。

报道称，上海民族党主张“沪独”，反对中国大一统，去年在美国登记成立。