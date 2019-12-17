湖南操场埋尸16载 引高层震怒冤案今开庭

今年6月中国公安打黑专项运动起获的16年前湖南怀化新晃“操场埋尸案”（邓世平被杀案），今天在当地法院起诉过堂。共10多人涉案受刑事指控。此前共产党内部已经对涉案党员及官员19人处以党纪处分。

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据联合早报稍早报道，湖南新晃“操场埋尸案”17日开庭，杜少平被控六宗罪。报道引述中国官方媒体消息，湖南省怀化市中级人民法院定于今天（17日）9时在怀化市鹤城区人民法院第一审判庭公开开庭审理“操场埋尸案”。

据怀化中院相关公告，怀化市人民检察院提起公诉，指控被告人杜少平犯故意杀人罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪。

报道指中国官方的澎湃新闻今年6月曾报道此案，披露新晃县公安局在扫黑除恶专项行动中获取一个16年前的命案线索，警方顺藤摸瓜最终在新晃一中跑道内挖出一具遗体，专案组抓捕了杜少平等10余人。

报道引据怀化中院相关公告，怀化市人民检察院提起公诉，指控被告人杜少平犯故意杀人罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪，被告人罗光忠犯故意杀人罪，被告人姚才林、杨华、杨松犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人江少军、王红、成珊、杨天豪犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人杨澄犯寻衅滋事罪，被告人宋峙霖犯聚众斗殴罪，被告人王文、杨德勇犯非法拘禁罪，被告人张仕杰犯聚众斗殴罪一案，2019年12月17日9点开庭审理。

报道称，据央视新闻今年11月26日报道，历史积案新晃“操场埋尸案”（邓世平被杀案）已经彻底查清，杜少平及其同伙罗光忠被依法逮捕，并以涉嫌故意杀人罪被提起公诉；该案涉及的黄炳松等19名公职人员分别受到开除党籍、开除公职等相应党纪政务处分，其中10人因涉嫌犯罪被依法逮捕并移送审查起诉；杜少平涉恶犯罪团伙13名成员被依法逮捕并提起公诉。