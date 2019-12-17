港府：基本法答允港人的普选须是中国特色的民主

香港将最终由一人一票选出行政长官，这是基本法赋予港人的权利，不过根据港府有关官员的诠释，这个普选办法需要同时按照全国人大常委的解释。换言之，所谓的普选香港特首，其实就是富有中国社会主义特色的普选，脱不开人大常委在2014年的8.31决定，即中央有权审核特首候选人的资格，从而符合国务院港澳办主任张晓明日前撰文所指的，特首必须要得到中央信任。

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根据人大常委的8.31决定，特首在交由港人一人一票普选之前，候选人将仍旧沿用提名委员会产生办法、限制特首候选人人数、候选人均须获提委会过半数支持等。由于这个决定被指违反普选原则，封杀港人争取真普选的意愿，终于引发大规模示威及持续79天的雨伞运动。而由于建制派内部协调出现严重疏漏，8.31决定在香港立法会表决时，有多名建制派议员缺席而导致议案最终未获通过。

香港政制及内地事务局局长聂德权16日在立法会政制事务委员会上发言时指出，由“一人一票”普选行政长官和立法会全部议员，是基本法订下的最终目标。社会就政改展开的讨论，需要有法理基础，并在平和、互信的氛围下，以务实的态度进行。特区政府会审时度势，按照基本法及全国人大常委会的相关解释和决定推动政制发展。

由于人大的8.31决定与港人或甚至普世所承认的普选相去甚远，“真普选”一直是港人争取的目标，从雨伞运动至今年反政府运动中所提出的五项诉求，亦包括了这个要求。

港府对普选特首一方面在施拖字诀的同时，另一方面却快马加鞭务求所谓的“国歌法”在本届立法会期间完成三读。聂德权说，全国人大常委会已于二○一七年十一月将国歌法列入基本法附件三，香港特区政府因此有宪制责任在香港实施国歌法。

聂说：“我们其实已在2019年月向立法会提交国歌条例草案，立法会其后成立的法案委员会在2018至19立法年度经过17次会议及超过50小时的讨论后，已于5月24日完成有关审议工作，并于6月28日向内务委员会作出报告。特区政府会在2019至20立法年度就国歌条例草案恢复二读辩论，以期尽早通过国歌条例草案。

香港社会对国歌法的立法不少人持有反对意见，目前未悉这股反对力量能否造成另一场反政府的运动。当林郑月娥仓促推出逃犯条例修订案时，港府亦未料到社会会出现如此力度的反弹。