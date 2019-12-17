炒非洲猪瘟赚钱 中国官方发文严打

在中国猪肉价格因非洲猪瘟扩散而暴涨的情况下，有中国犯罪组织涉嫌散播非洲猪瘟病毒。据悉，截止到目前为止，中国已有1亿头猪因ASF而被宰杀。随着猪肉供应的减少，今年11月份猪肉价格同比上涨110%。中国官方发文要求严打炒弄非洲猪瘟病毒犯罪。

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据联合早报今天报道说，中国农业农村部要求严厉打击“炒猪团”。中国农业农村部今天就11月份生猪生产形势举行新闻发布会，农业农村部畜牧兽医局二级巡视员王俊勋回应“炒猪团”相关提问。

报道引据澎湃新闻报道，近期媒体报道个别地方出现“炒猪团”现象，主要是一些团伙通过向养殖场户投放丢弃的死猪，制造和传播养殖场发生疫情的舆论，诱使养殖场户出现恐慌性抛售，再大幅压低生猪的价格，从而达到“炒猪”牟利目的。

王俊勋表示，上述“炒猪”行为涉嫌违反《动物防疫法》，严重影响非洲猪瘟防控工作正常开展，严重破坏生猪生产秩序，严重损害养殖者的合法权益。为了有力打击和防范上述“炒猪”行为，保障生猪养殖业生产安全，农业农村部印发了《关于打击和防范“炒猪”行为保障生猪养殖业生产安全的通知》。

据朝鲜日报报道，中国犯罪组织散播非洲猪瘟牟取暴利。报道引述香港《南华早报》消息，在中国猪肉价格因非洲猪瘟（ASF）扩散而暴涨的情况下，中国犯罪组织涉嫌散播非洲猪瘟病毒。据悉，截止到目前为止，中国已有1亿头猪因ASF而被宰杀。随着猪肉供应的减少，今年11月份猪肉价格同比上涨110%。

据南华早报消息称，中国犯罪组织利用国家性的灾难牟取暴利。他们先是到农村地区散布“非洲猪瘟正在周边地区扩散”的谣言。然后引导信息匮乏的农民，在猪被宰杀之前以低价出售给他们。甚至有报道主张称，他们在村子周围堆积猪尸体或者利用无人机向猪农户投掷了被非洲猪瘟污染的物质。据推测，他们的目的是助长农民的恐惧心理，促使他们把猪卖掉。

犯罪组织的目的是牟取钱财。据报道称，以低价向农民收购猪的犯罪组织再以每头1000元的利润出售给批发商。据报道称，为了将其伪装成正常接受检疫的猪肉，他们还花钱购买了伪造的检疫证书。

报道引述消息说，非洲猪瘟对猪是致命的疾病，但并不会传染给人类。即使食用了被感染的猪肉也对人体无害。但如果突破了检疫网则难以防止疫情扩散。