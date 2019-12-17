美国商务部将拟定技术出口管制针对中国。

美国商务部即将出台针对中国等竞争对手的技术出口管制措施。据路透社独家消息，美国特朗普政府即将完成拟定限制精密技术出口规则。这对那些担忧海外销售遭受限制的美国科技业者是好消息。

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路透社的消息说，美国商务部正针对5项相关规则进行最后修改，涉及产品包括量子运算和3D列印技术。这些规则是依据去年生效的法律制定，目的是阻止敏感科技落入竞争国手中。

美国商务部在起草新规之前，曾在去年向法律可能涵盖的众多高科技产业征询意见，从人工智能到机器人等。当时引发美国企业担忧，商务部会对广泛产业订定严格规范，阻碍他们出口大量产品给主要客户。

不过，根据路透社见过的内部更新消息，美国商务部即将完成拟定的首批规则当中，首次显示只涵盖少数科技，这使美国企业界松一口气。这些规则将先提交给国际机构批准才会生效。

曾负责美国商务部出口管理的前助理部长沃尔夫（Kevin Wolf）表示：“从列出的项目名称来看，这些规则似乎只针对特定的国家安全问题，特别将适用范围缩小。