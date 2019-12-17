消失已久的薄熙来之子薄瓜瓜有了消息，加拿大『环球邮报』报道，薄瓜瓜在加拿大鲍尔集团做商业分析师。父母双双入狱后，当时在哈佛大学读书的薄瓜瓜被视为是“幸存者”。

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薄氏父子动态之所以还有人关心，大约身为重庆市委书记、企望入常的薄熙来遭他提拔的重庆副市长兼公安局长王立军反水，堕入秦城大狱一事“太离奇”，他自己还在服刑，至今习近平亲信陈敏尔领导的重庆官场还得遵照习近平指示肃清薄王孙余毒。

薄熙来的儿子薄瓜瓜当时在美国留学，只因她母亲谷开来宠子，昏头之下，竟然毒杀英国商人，王立军作为亲信，反而去向薄熙来卖关子，称英国商人被杀之事有疑点，遭薄耳光，并调离公安局长，只当副市长，王立军知道大势已去，躲进成都美国领事馆，酿成中共高官反水重大事件，美国不为他提供避难条件，王立军被中纪委接走，遂揭出谷开来杀人案，薄熙来本来有争权的野心，却因王立军事件完蛋。父母下狱后，薄瓜瓜成了“流浪儿”。

最新的关乎这父子俩的动态是，现年32岁的薄瓜瓜在加拿大鲍尔集团股份有限公司PCC做分析师已有两年半时间，他通过一个实习计划加入该公司。

『环球邮报』引述分析称，鲍尔公司雇佣薄瓜瓜是为了保持和中共权贵的关系。有人认为，薄瓜瓜与红二代及红三代的联系，在中国仍然拥有很大的人脉，但这种说法很令人生疑。该报援引香港中文大学林和立教授分析，鲍尔集团公司雇佣薄瓜瓜“有点令人吃惊”。薄熙来曾经与习近平争夺领导权，“我认为PCC不想树立一个雇佣习近平主要敌人之一的儿子的形象。”

由于习近平上台以来又重新走上了薄熙来当年在重庆的那套“红歌路线”，而且党内许多不满者私底下老拿习跟薄比较，觉得习不如薄。还有说法称，至少薄比习开化，这让习更加警惕。

鲍尔公司是40多年前最早进入中国的西方投资者之一，多年来一直与中共权贵保持着关系，“包括与薄熙来家族的关系”。

现在秦城坐牢的薄熙来，父亲薄一波，中共元老，曾任中顾委常委，在逼迫胡耀邦下台一事上起到重要作用。他的儿子薄熙来也曾是中共接班梯队中的一员。11月24日，薄熙来的二姐薄洁莹去世，薄熙来还委托家人送了花圈，花圈挽联上书“亲爱的二姐永远想念”字样，引发一番联想。

据亲北京媒体多维报道，薄熙来虽然身在狱中，与外界尤其是家人的联系并未中断。邓小平的女儿邓楠，刘少奇之子刘源等红二代，也送了花圈悼念故友。他们之间的关系，似乎并未因为薄熙来的入狱受到影响。