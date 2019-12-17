韩国悄悄引进全球鹰 平壤北京料光火

韩国当局悄悄引进美国4架全球鹰无人驾驶侦察机，原本应当于今天举行抵达仪式，却因天气问题而延后仪式。此一变化或正中韩国当局下怀，媒体称韩国不想大事声张购进全球鹰，原因是朝鲜等批评。全球鹰议案由卢武铉时拟定，朴槿惠时拍板。中国外长王毅刚刚访问韩国，未知是否批评谈及全球鹰案。

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据朝鲜日报今天报道称，文在寅政府看朝鲜脸色偷偷引进全球鹰。此前有消息说本月11日，据称在韩半岛上空进行作战飞行的高空无人侦察机“全球鹰”。

报道引据16日消息称，韩国军方当局决定不公开即将从美国引进的高空无人侦察机“全球鹰”相关内容。言下之意，不仅引进全球鹰的相关活动，连移交日期也不会公开。对于这一方针，军方内外有言论称：“继引进F-35A后，引进侦察机也要看朝鲜的脸色。”

据悉，全球鹰1号飞机原定于17日移交韩国，但由于天气等原因推迟。军方有关人士称：“军方已经决定不会先行出面告知全球鹰抵达韩国”，“这是出于监视、侦察资产隐秘性的考虑。”

该报道说，但韩国军方内外有批判声称，对全球鹰相关内容一律不予公开的决定是源自于对朝鲜的低姿态。全球鹰可以在距离地面20公里的高空，利用雷达和红外线探测装备等，识别地面30厘米大小的物体，作战半径为3千公里，可24小时监视韩半岛全境。这就意味着对朝监视网变得更加严密，朝鲜可能因此表现出敏感的反应。

该报道称，全球鹰系卢武铉政府时期推进的引进计划，在朴槿惠政府时期确定引进。截止到明年年初，韩国政府将投入8,800亿韩元（约合人民币52.63亿元）预算购入4架全球鹰。军方对隐形战斗机F-35A的相关事项闭口不谈，战力部署也以非公开的形式进行，但今年3月的首个交接仪式发布了报道资料。空军计划于17日上午在清州基地以非公开的形式举行F-35A战力部署活动。