香港人权法真格的 环球时报高管赴美申请拒签了

香港人权与民主法案据指确实开始让不少人不舒服，美国总统特朗普当地时间11月27日签署《香港人权与民主法案》，法案生效后，亲共媒体及代理人正成美国制裁对象。继《文汇报》及《大公报》等香港亲共媒体记者入美也被限制后，中国官媒《环球时报》的新媒体部主任郝珺石16日在微博上自曝，他申请美国签证也被拒绝了。

广告 继续浏览后续

据自由时报今天报道说，香港人权法案又发威！《环球时报》高管自爆美签被拒。此前尽管北京提出强烈批评，但美国总统特朗普仍在11月27日签署已获美国国会表决通过的《香港人权与民主法案》。该法案生效后，亲共媒体及代理人正成美国制裁对象。继《文汇报》及《大公报》等香港亲北京媒体记者入美也被限制后，中国官媒《环球时报》的新媒体部主任郝珺石16日在微博上自曝，他申请美国签证也被拒绝了。

该报道说，郝珺石在微博上出示美国驻华大使馆的拒签通知书，该通知书表示，郝珺石不具备申请非“移民签证”的资格。郝珺石没有提供此次访美行程后不得不回国的证明。据该通知书还说，这次的拒签不可以上诉，但可以选择其它时间重新申请。如果决定重新申请，还必须提交新的申请表、照片和费用。

自由时报说，《环球时报》一向反美，而且屡被控替中共当局进行造假宣传。郝珺石申请美签被拒，也成为网民揶揄的对象。一名网民说：“职业？ 环球时报编辑 你被拒签了，下一个。”还有人讽刺说：“你以为香港人权法和新疆人权法是吃素的？”

该报道说，此前，香港建制派也疯传亲共巨富、中国全国政协常委，也是星岛新闻集团主席兼大股东的何柱国，日前遭美国扣押拒绝入境，300亿港币资产恐遭冻结。不过何柱国加以否认，13日对香港大律师霍嘉志在YouTube《升旗易得道》的频道中的相关指控，提出毁谤告诉。