上海复旦章程删了思想自由 学生唱校歌抗议

上海复旦大学学生18日在校内餐厅高唱校歌，抗议学校章程内的“学术独立，思想自由”遭到删改。复旦内部对此立场不一，有学生认为，“本来就是共产党领导的，复旦学生难道以为自己读的是民国的复旦吗？”但许多网友今天在中国网络社群微博、微信转发复旦大学的校歌，表达无言的抗议，有人强调，不会忘记校歌那8个字。

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据中央社今天报道，复旦大学章程删除思想自由，学生唱校歌抗议要求学术独立。影片显示，因为不满学校章程内的“学术独立，思想自由”遭到删改，多名上海复旦大学学生今天在校内餐厅高唱校歌抗议。复大历史悠久的校歌，其中一句歌词就是“学术独立思想自由”。

该报道说，据推特（Twitter）流出的两段影片显示，多名复旦大学学生在学校人文学院食堂（餐厅）内站立合唱校歌，过程中有一名校内保安员试图劝阻未果；餐厅内几乎所有人都站立起来，气氛激昂。

上述影片已在推特引发热传，多名网友表示这样的场景很熟悉，就如同香港“反送中”学生在商场内合唱进行和理非形式的抗议。许多网友赞扬这些复旦大学学生的勇气，并称“光复复旦，时代革命”、“愿荣光归复旦”。

中央社说，但也有网友发文质疑，复旦也要出“暴徒”了吗？并批评这些学生“矫情”，“本来就是共产党领导的，复旦学生难道以为自己读的是民国的复旦吗？”

中国教育部昨天在官网公布核准多所大学修改章程，内容加入“学校坚持中国共产党的领导”及办学是为党治国理政服务。其中，复旦大学删改“学术独立和思想自由”，“思想自由”甚至被消失，已引发复旦人强烈不满。

许多网友今天在中国网络社群微博、微信转发复旦大学的校歌，表达无言的抗议，有人强调，不会忘记校歌那8个字。

报道说，至截稿显示，中国网管当局已紧急启动维稳，把这些贴文删除。

复旦大学校歌创作于1925年，由刘大白作词，丰子恺谱曲。复旦大学一度于1988年推出新校歌，但不为师生认同。2004年11月，复旦大学百年校庆之际，在师生强烈呼吁下，校方恢复老校歌。

报道介绍复旦校歌歌词如下：“复旦复旦旦复旦，巍巍学府文章焕，学术独立思想自由，政罗教网无羁绊，无羁绊前程远，向前，向前，向前进展。复旦复旦旦复旦，日月光华同灿烂。复旦复旦旦复旦，师生一德精神贯，巩固学校维护国家，先忧后乐交相勉，交相勉前程远，向前，向前，向前进展。复旦复旦旦复旦，日月光华同灿烂。复旦复旦旦复旦，沪滨屹立东南冠，作育国士恢廓学风，震欧铄美声名满，声名满前程远，向前，向前，向前进展。复旦复旦旦复旦，日月光华同灿烂。”