严加防范 习近平赴澳门如入敌国

习近平去澳门主持该城回归中国20周年大典，对澳门厚爱有加，在机场就发表简短讲话，称赞澳门回归以来取得的成就“令人自豪”，连“祖国人民、中央政府都感自豪”，还说澳门的经验和特色“值得总结”，澳门香港隔江相望，习近平对澳门的评价远高于香港。

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可以理解，香港爆发过反对23条立法，澳门十年前此法就已轻易通过；香港爆发旨在要求“真普选”的“雨伞运动”，澳门几乎没发生类似的反响；香港六月份爆发反送中，至今半年有余，让习近平颜面丢尽。澳门则言听计从，几乎没有发生过针对北京的抗议运动。所以，习近平准备在澳门停留三天，这就是对澳门忠诚和稳定的奖赏，据说，中央还要向澳门送大礼，等等

但观察家们还是感觉到有一点蹊跷，习近平踏上澳门，有种踏上“敌国”，如入敌人之境的危险感觉。

根据明报报道，为了迎接习近平访澳门，澳门全程戒备，安装1620个“天眼”监控录影镜头，地点包括出入境口岸周边区域、主要道路、旅游景点、还有800个“僻静及存在安全隐患的地方”；为提升警方侦查效率，还引入50部“后台人脸识别技术”，代替忍受翻查监控。还安装另外50部做车牌识别。

澳门毕竟施行的也是“一国两制”，现行法律『公共地方录像监视法律制度』法令不包括人脸识别，大肆安装镜头还是在澳门社会引起争议，毕竟，最后主要受到监视的人群，还是澳门人民。但是，习主席来了，有什么办法!

香港持续抗议，与北京对抗，让北京当局十分不快，也十分防备，凡是沾着香港边的，北京都十分小心。为了迎接习近平来访，中国和澳门当局采取空前保安措施，香港的抗议者禁止进入澳门。香港多家媒体记者包括多家获得澳门官方发出采访证的港媒记者到澳门采访也遭阻拦。据报，香港电台，香港商业电台，Now新闻台，『南华早报』都有记者抵澳门时遭警方截查，拒绝入境。

香港社民联成员梁国雄等四名成员计划12月18日乘船赴澳门抗议，但被拒绝登船。自己去不成澳门，梁国雄觉得澳门当局拒绝记者入境的做法太可笑：“澳门还说要做一个国际金融中心，如果记者都不可以去的话……怎样能够让澳门成为一个国际化的城市呢？”

甚至在香港的美国商会领袖在习近平访问澳门之前也被早早禁止进入澳门，当局没有提供禁止的理由，但从北京一直指认美国是香港反送中的运动的“黑手”来看，美国商会领袖来澳门被禁，就不难理解。

更有甚者，为了严加防范不受欢迎的港人入澳，澳门轮渡运营商通过其网站表示，根据澳门当局指示，将澳门和香港之间的轮渡班次减半，由原先的每15分钟一班将缩减为30分钟一班。而且，澳门本来已于12月10日开通的轻轨系统，从习近平踏上澳门土地那一天算起，开始停运三天，这个时间正好是习主席在澳门停留的时间。

为习主席遂心如意，澳门在安全上到处布阵，如此以来，让习近平不高兴的提问可能不会有了，抗议声更是听不到了，但让外界觉得，澳门怎么突然成了一个充满敌意的城市。