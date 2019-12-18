学英国 德国将华为取舍纠结往后拖

德国总理默克尔所在保守派政党及社会民主党(SPD)执政伙伴已将有关德国5G网络安全规则的决定推迟到明年。这些规则有可能会对中国的华为设禁，执政联盟内部对此问题存在严重分歧。

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据路透社今天报道说，纠结于用不用华为，德国执政联盟推迟5G网络安全规则决定。

顶着来自美国方面对禁用华为的压力，默克尔政府希望加强对电信设备供应商的技术认证和审查，但并未排除任何特定国家/地区或特定供应商。但社民党议员周二支持一项内部提案，如果被政府所采纳，实际上就等于将华为剔除在外。不过议员们表示，他们的目标仍然是与默克尔所在的德国基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(CSU)达成一致立场。

据社民党议员Jens Zimmermann称，“我认为我们将在1月找到解决方案，”Jens Zimmermann说，“我们将有一个共同的蓝图，肯定会更为严格。” Jens Zimmermann指的是默克尔政府10月敲定的5G移动网络建设规则。该规则预见了技术和其他标准的评估方式，这在很大程度上被解读为继续向华为敞开大门。

路透社说，默克尔领导的保守党在这个问题上存在分歧。鹰派反对总理的谨慎态度，急于推进社民党的严格标准，该标准规定，缺乏“宪法监督”国家的供应商应当被排除在外。

温和派则希望避免与默克尔摊牌，建议严格的安全标准仅适用于核心网络。温和派保守党准备的文件也规定，不应有任何一家公司的5G网络零部件供应量占比超过50%。对非欧盟供应商，这一规定将更加严格。