官方学者厉害了 中国今年GDP人均过万美元已然超小康

中国官、学界近来纷纷对人均GDP作预测。中共中央财经委员会办公室副主任韩文秀日前说，今年中国人均GDP将突破1万美元。另有学者声称，2025年可达1.3万美元，2049年则可达美国的2/3。

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据中央社今天报道说，中国官学界争相预测人均GDP，将突破1万美元。

报道引据第一财经消息，中共中央财经委员会办公室副主任韩文秀日前在“中国经济年会”上声称，尽管面对重重压力，中国经济依旧“风景这边独好”。身为世界第2大经济体，中国经济在高基期上仍能成长6%以上，“非常值得称道”。据韩文秀说，由于人均国内生产毛额（GDP）将突破1万美元，中国将因此“跨越中等收入阶段”。

报道称，中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才则在受访时说，2025年将是中国经济面临的一个重要时间关键点。6年后，中国人均GDP可望较目前成长至少30%，由此跨越“中等收入陷阱”，进入人均1.3万美元以上的“高收入国家”。但徐洪才说，由于近年来人民币兑美元汇率波动较大，如果人民币出现贬值，中国跨越“中等收入陷阱”的时间也可能会拉长。

报道引据新京报消息，北京大学国家发展研究院副院长黄益平今天在“看2020财经峰会”上说，2049年中国人均GDP可望达到美国的2/3。若保持目前态势，中国会在2025年前后达到“高收入国家”门槛，整体GDP可望在2030年前后超过美国，成为世界第一大经济体。据黄益平说，未来30年的中国经济，高龄化是巨大的挑战，但大部分问题是能因应的，起码未来30年是可以因应的。而到了2049年前后，中国经济成长率将介于2.7%至4.2%。