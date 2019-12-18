山东号服役日 印度疑呛射2反舰超音速导弹引议论

中国首艘自制航空母舰昨日（17日）正式服役，并命名为“山东舰”，舷号为17。山东舰一服役，印度随后试射2枚布拉莫斯（BrahMos）超音速反舰巡弋飞弹，媒体评论指颇有呛声意味。

广告 继续浏览后续

据自由时报今天报道说，中国“山东舰”服役，印度试射2枚反舰飞弹回呛。

该报道说，中国亟欲发展成全球海权强国，并逐步将其野心实践，令周遭国家警戒。据印度国方部周二（17日）新闻稿表示，国防研究与发展局（DRDO）、印度空军和布拉莫斯公司成功进行了2次布拉莫斯飞弹试射，一次是由陆基发射器射出，一次是由Su-30MKI战斗机射出，2次试射都成功摧毁目标，验证该飞弹优秀的反舰能力。

该报道称，布拉莫斯超音速反舰巡弋飞弹是由印度和俄罗斯合作开发，有陆基、海基、潜舰、空中多种发射方式，名字是由印度的布拉马普特拉河和莫斯科河组成，原型是P-800“缟玛瑙”飞弹。

继改装的“辽宁舰”后，中国已拥有2艘航空母舰，第2艘自制航空母舰正在加速建造中。