怎么了 人民大会堂外 一群人突然高唱国际歌

周六晚，北京人民大会堂外一些民众自发高唱“国际歌”引发诧异。唱歌的地点特殊，位于天安门广场的人民大会堂外。还有，在这个国家，一切自发的合唱，都让人感到害怕。

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有人怀疑这是借唱国际歌抗议退休金双轨制，有人立即指出这不可能是一个抗议政府的行动。天安门广场的控制非常严密，更不要说人民大会堂外。距离人民大会堂很远就已层层戒备，根本不可能靠近。不少人指出，事情的过程大约是这样的，俄罗斯亚历山大红旗歌舞团14日人民大会堂演出散场后，观众们很兴奋，群情未了，不知怎么起的头，聚集在人民大会堂门口高唱“国际歌”。有人说，这是一群青年玩起国际歌快闪。

打开网络流传的视频听歌，声调尽管高低不一，唱得倒是很雄壮、激越。尤其那歌词轰隆隆的震人：“从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝”，“这是最后的斗争，团结起来到明天，英特纳雄耐尔就一定会实现……”

毛时代中国到处高唱国际歌，几乎天天听到广播国际歌。文革结束了，改革开放了，后来这首歌不太唱了。八九六四学运期间，学生们又在天安门广场高唱“国际歌”；现在到北京上访的，有时也会聚在一起唱唱”国际歌“，给”国际歌“蒙上了一层抗议之歌的色彩。也有网民讥讽：很多人能嘴上唱国际歌，却一点也不妨碍他们理直气壮地做奴隶，唱歌国际歌算啥。

天安门广场庄严、肃穆，辽阔，要想进去抗议，却没那么容易，到处都有严密的监视，前有中南海，中共中央重地，后有人民大会堂，中共中央重地，这种地方，有一点点异象，都不可思议。可能也是这个原因，那群人在人民大会堂外唱”国际歌“就格外引起注意，也许他们真是随意唱唱？带着种种疑问，人民大会堂台阶上聚众高唱国际歌的视频就这样在社交网络朋友圈中广泛流传开来。

想一想，谁能在那个地方唱歌，谁敢在那个地方唱歌？但他们的确是自发的唱歌，也就是说，突然爆发的那种。

在这群人唱歌的真实动机并不清楚以前，任何想象似乎都是徒劳的。这件事还是引起人们一惊一诧，为什么？因为那是一个神秘的地方，因为那是一个禁区，在那种地方，居然一群人突然唱起了“国际歌”。

北京似乎成了一个鸦雀无声的地方，当权者的神经越来越脆弱了，权力重地，任何一点小小的，正常的响动，都有可能被视为是异象。有些看起来是正面的，也会被怀疑动机不纯。自从当局提出“高级红”“低级黑”“两面人”等等概念后，做什么事都得小心，哪怕是大声地歌颂。

这可能就是这个不起眼的视频私底下疯传的原因。