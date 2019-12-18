欧盟外交事务高级代表博雷利：关注新疆维吾尔族议题 致力推动立法

欧盟外交事务高级代表博雷利周三晚表示，作为捍卫人权的强大力量，欧洲关注新疆维吾尔族议题。针对欧洲议会议员呼吁对侵犯人权的中国实施制裁，博雷利强调将致力推动相关立法。

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据《中央社》消息，欧洲议会周三晚在斯特拉斯堡的总部讨论中国维吾尔族人权议题，会后欧盟对外事务部发布欧盟外交和安全政策高级代表博雷利发言内容。

博雷利表示，欧盟关注新疆局势，过去除在国际组织多边论坛上表态，他近日在西班牙与中国外交部长王毅会谈时也提及再教育营的存在，据多项报告显示关押高达100万人。

博雷利强调，欧盟将继续表达对新疆人权议题的关切，他说，“我将代表欧盟呼吁中国遵守国家及国际义务，尊重人权和基本自由”。

在议员发言结束后，博雷利强调，欧洲是捍卫人权的强大力量，自2018年以来新疆议题一直纳入与中国人权对话以及相关双边会议之中，欧洲关注维吾尔族被强迫劳动，呼吁欧洲公司，应在供应链中考量人权及履行企业社会责任。

针对多位欧洲议会议员呼吁欧盟对侵犯人权的中国实施制裁，博雷利说，相较美国对中方进行积极制裁，欧盟目前还没有做到这点，但欧洲有不同的作法，他正推动一项欧盟版本的“马尼次基法”来应对，这项法案未来必须在欧洲理事会通过，但他会致力完成。

博雷利表示，关于中国人权相关议题，欧洲在继续关注之际也不能忽略对话，这两者必须并行。

今年12月10日世界人权日前夕，欧盟外长会议同意启动一项关于全球性制裁的筹备工作，以应对严重侵犯人权者的行为，类似欧盟版本的马尼次基法。