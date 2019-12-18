海洋强军 中国或要造15艘航母

中国第一艘国产航空母舰在海南三亚某军港交付使用，标志着中国进入双航母时代.专家预计中国最终会有十五个航空母舰，甚至更多，如果中国成功征服台湾，中国会把台湾变成一个巨大的军事基地，安置四到六艘航空母舰。

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据自由亚洲报道，中国首艘自制航母入列，目标是造十五艘？中国第一艘国产航空母舰在海南三亚某军港交付使用，标志着中国进入双航母时代，缩小了与发达国家的军事差距，同时也进一步加剧了台湾和南海的紧张局势。12月17日，中国领导人习近平在交接仪式中登上了这艘名为“中国人民解放军海军山东舰”，舷号为“17”的新航母。其他领导人丁薛祥、刘鹤、何立峰以及李作成都出席了仪式。

据报道说，山东舰由中国自行研制，2013年开工，2015年开始坞内建造，重约55000吨，舰长和政治委员分别由来奕军和庞建宏担任。

据美国国际评估和战略中心(International Assessment and Strategy Center)的军事专家费学礼（Richard D. Fisher）说，这艘航母的建成在很大程度上增强了中国的军事信心和能力：“这极大的增强了中国解放军威胁其他亚洲民主国家包括台湾的能力。习近平在三亚出席交接仪式，强调了中国策略性的军事投送能力和野心。海南的军事基地会进一步支持中国在全球的军事投送，进入印度洋、波斯湾和地中海区域。”

美国迈阿密大学的政治系教授金德芳（June Dreyer）说：“毫无疑问，中国在宣扬自己在这一区域的实力。邻国将非常担忧。”

该报道说，本周一，日本防卫大臣河野太郎（Taro Kono）在出席活动时对中国不透明地强化军力，包括强化核能力和导弹能力表示关注。他说“中国依据自己那种并不符合现行国际秩序的说法，单方面强行改变南中国海现状。”

11月中旬，山东号航空母舰曾通过台湾海峡，奔赴南海开展“科研试验和例行训练”。台湾总统选举即将举行，这一行动被视作挑衅意味明显。然而，蔡英文的支持率不断上升。台湾民意基金会在十一月中旬的调查显示，55.5%的台湾人支持这位抵制北京的领导人，而在这部分人中，“非常支持”的人数比十月份上升了约六个百分点。据金德芳指出，航空母舰通过台湾海峡是很明显要给蔡英文发送威胁性的信号，但是反而增强了台湾选民对她的支持，这一信号并没有被很好的接收到。

该报道称，中国船舶重工集团公司董事长、航母工程总指挥胡问鸣在接受央视采访时指出，山东舰在辽宁号的基础上进行了多项优化。山东舰甲板上的舰岛更小，新型雷达可以覆盖三百六十度的搜索扇面，可以至少搭载三十六架歼-15战机。

美国“战略与国际研究中心”（CSIS）提供给路透社2019年4月17日的卫星照片显示，上海市郊江南造船厂正忙于建造另一艘大型船舰，似是中国的第三艘航空母舰。

据费学礼认为，第三艘可能会使用电磁弹射器（Electromagnetic Aircraft Launch System）,占用空间更小,可以搭载多种类型的飞机。目前中国的两艘航空母舰采用常规动力装置，搭载国产舰载机采用飞机滑跳式方式。

费学礼推测，在接下来的十年间，中国的航空母舰可以发展到与美国比肩。但是中国不会满足，他们希望比美国有更多的航空母舰：“我预计中国最终会有十五个航空母舰，甚至更多，如果中国成功征服台湾，中国会把台湾变成一个巨大的军事基地，安置四到六艘航空母舰。”他还认为，到2025年左右, 中国会制造出核动力航空母舰，拥有无限的航程，无需携带自用燃油，可携带更多的航空燃油。最迟到2030年前，中国可以开发出无人舰载机，执行多样化的作战任务。

据金德芳认为中国是在以此挑战美国的全球地位：“为什么中国想要在航母上和美国比肩？美国本来就在全球有分布。中国说要保护自己，它是害怕拉丁美洲的袭击吗？还是中东的袭击？结论是中国想要挑战美国在全球的地位，而华盛顿并不买账。”

该报道说，虽然航空母舰力量强大，但并非战无不胜。费学礼透露，美国会部署成百上千的反舰弹道导弹（Anti-Ship Ballistic Missile），甚至会将这种导弹出售给其他国家和地区比如台湾。大约在2025年之前，美国和其盟友会处在更有利的位置，来遏制中国在亚洲的扩张。

自由亚洲说，中国今年第三季度的GDP增长6%，继续处于近30年来的最低水平，外界普遍认为真实的GDP可能远远低于这一数字。与此同时，中国2019年的军事预算为1775亿美元，相较2018年增加7.5%。

金德芳表示：“有意思的是，没有人去谈中国的帝国过度扩张（imperial overstretch），换句话来说，扩张的太快太用力，也许会损害经济。一国的军事发展不能和经济发展脱轨，这是邓小平仔细向中国军队表达过的。”据她补充道，其实中国没有很危险的邻居，没有必要大张旗鼓发展军力。她说，以色列用很高的军事预算，因为他们有敌人，但是没人打算入侵中国。中国国内有很多问题更需要投资，比如医疗系统、空气污染等等。