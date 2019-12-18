疑涉新共产风 教父级柳传志也退休了

中国联想控股今日发出通告，指焦团董事长、“联想王国”创办人柳传志已提交书面辞呈，将在本月31日结束后生效。董事会颁授公司名誉董事长职衔予柳传志，并与柳传志签订顾问协议，聘任柳传志为公司资深顾问；董事会选举执行董事宁旻，接任公司第二届董事会董事长及提名委员会主席职务，自明年1月1日起生效。

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据苹果日报今天报道说，柳传志正式宣布退休，然民企教父假辞职真止蚀？

该报道称，虽然柳传志年届75岁，不过今年多名民企掌门人退位，名单包括阿里巴巴马云、腾讯马化腾、百度李彦宏、京东刘强东、顺丰王卫，柳传志到底是自愿退场，还是被迫配合中共总书记习近平“国进民退”方针？江湖众说纷纭。时事评论员刘锐绍（夫子）就对《苹果》直言，中国经济下行令政治张力膨胀，向民营企业家刮起“新共产风”，才是民企大佬退位主因。柳传志早前分析中国经济崩坏的“教父级”访问，更加印证了这个说法。

苹果日报说，柳传志接受《财新网》的访问时直言直语，他说：“中共官场腐败不遏止的话，中国经济肯定崩盘！”柳续说出民企最怕的三件事：第一是“不安全”，中共官员腐败，没有真正的法制，说你好你就好，说你有罪就有罪，让人觉得极度不安全，这是第一怕；第二是政府不作为，而且会有一堆的理由，严重影响效率之余，也会使民企丧失信心，“这也做不成，那也做不成，那就干脆甭做”；第三是怕（政府）说的跟做的不一样，此举影响经济，混乱人心，对于后边的孩子（较年轻的民营企业家）更是。

报道称，此外，柳传志今年8月在天津企业家论坛上，直指中美贸易战真打起来，“吃大亏的肯定还是中国”。针对被指为中国开后门的民企华为遭美国封杀一事，柳传志批评，中国企业的科技基础确实还是薄弱，“一遇到考验就会表现出来”。除此之外，联想于5月一度传出取消所有华为定单的消息，加上贸易战、华为太子女孟晚舟在加拿大被捕等因素，带动内地舆论，普遍声音认为，联想与华为充满敌意，被贴上“不爱国”的标签，联想随即澄清，但仍骂声不绝。

该报道说，对于中共的敏感神经而言，柳传志及其手下可谓语出惊人。夫子亦笃信年龄并非柳传志选择退下的真正原因，他指中国经济低迷，加上忧虑民企大力发展下，形成难以控制民间经济力量，影响政权势力，才会刮“新共产风”，透过安插官员进驻民企董事局的方式收紧控制，改变江泽民时代靠收编资本家加入中共驾驭民营企业家的政策。“中共担心富豪财大气粗，富可敌国，甚或寻求政治上的角色，威胁到中共管治。企业家见势色不对，现在都知所进退，宁愿先取回一部份（利益），实行战略性退却。”

苹果日报说，中共近年提倡国企混改布局，计划用民间资本强化国企竞争力，参与市场竞争，但强调这不是公私合营，更非国进民退。但国进民退论自去年10月流传后不久，阿里巴巴创办人马云就宣布卸任董事局主席一职，有指他此举是为了“止蚀”。今年5月起，马云正式卸任旗下公司职务，此后民企巨头一个接一个，除去职衔：马化腾卸任腾讯征信公司法定代表人及执行董事、百度创办人李彦宏卸任百度云计算技术执董、刘强东接连卸任京东物流、京东云计算等多间旗下公司的职务、顺丰控股董事长王卫卸任顺丰商贸公司董事长一职，集团亦有多名董事退出。柳传志是今年第六名退位的重量级民营企业家。

据该报道说，柳传志的身家一直是个谜，亦有人推测柳传志的身家只是马云的千分之一，约4亿元人民币。不过，在80年代发迹的柳传志，江湖地位达“教父级”，更被马云盛赞是“中国企业界的财富”。

1988年，电脑业刚兴起，柳传志发现香港的进口电脑远低于内地售价，于是创立香港联想，力取美国AST电脑总代理权。当时初来埗到，蜗居在一个80平方米的旧单位打拼。2年后，联想获一批到香港考察的内地官员颁发生产许可证，令联想第一部自家品牌电脑诞生；到了1995年，联想在香港上市，根据当日香港股市纪录，公司售出1.68亿股，每股1.33港元，市盈率为13.8倍，超额认购数量达到409倍，香港联想的市值达8.28亿港元。

直到2004年12月，联想宣布以6.5亿美元现金、6亿美元的公司股票收购IBM在全球的个人电脑业务，并将IBM个人计算机的5亿美元债务转到自己名下，一夜间成为世界第三大个人计算机厂商，拥有至少130亿美元的年销售收入及7.6%的全球个人计算机市场占有率；2012年更超越惠普（HP），成为全球第一大个人电脑厂商，也是首间登上宝座的非美国企业。

该报道称，今年5月，柳传志受访时首次谈及退休，“自己要有自知之明，理想的状态是担任联想控股的名誉董事长，公司在战略上有大的问题，我只是知道一下，只看年轻人最后做的结果，那才是一个老头真正该做的事。”