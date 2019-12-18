穆迪警告: 中国企业债务是全球经济最大威胁

美国信用评级机构穆迪的经济学家警告称，中国企业债务是全球经济的“最大威胁”。长期以来，债务一直是全球第二大经济体中国的一个问题。中国试图通过收紧监管来加快去杠杆的过程，以减少对债务的依赖，贸易战却削弱了中国削减巨额债务的努力。

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据美国之音今天报道说，穆迪指中国企业债务是全球经济最大威胁。

美国信用评级机构穆迪（Moody's Analytics）的经济学家警告称，中国企业债务是全球经济的“最大威胁”。穆迪首席经济学家赞迪（Mark Zandi）表示，各国企业正在努力应对贸易战和其他因素造成的增长放缓，但负债累累的中国企业风险更大。赞迪指出，中国企业债务正在迅速增长，“我认为中国企业债务是最大的威胁”。

该报道说，长期以来，债务一直是全球第二大经济体中国的一个问题。中国试图通过收紧监管来加快去杠杆的过程，以减少对债务的依赖。然而，贸易战削弱了中国削减巨额债务的努力，因为美国对中国出口商品征收的关税打击了中国经济。中国今年实施了更多刺激措施，设法提振放缓的经济。

据赞迪说：“在美国，情况相似，但程度不同。我们看到所谓的杠杆贷款有了非常大的增长，也就是向高负债公司发放贷款。如果经济增长放缓，这些公司很容易受到冲击。”

此外，惠誉评级（Fitch Ratings）上周也发表了类似的评论，称今年中国私营企业的债务违约率达到了创纪录的水平。惠誉表示，中国2019年前11个月的民企债务违约率达4.9%，创下新高；由于经济成长疲软，预计2020年民企债务违约率也将维持高点。该机构在10月的一份报告中将债务违约高归咎于政府去杠杆导致的信贷紧缩。

报道称报告写道：“私营企业比国有企业更容易受到外部融资市场波动的影响，因此在信贷紧缩的情况下，他们面临更大的流动性和再融资风险。”