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美加州一月子中心连判带罚垮了 老板娘或遣中国

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图为美国纽约自由女神像
图为美国纽约自由女神像 网络照片
作者： 小山

美国加利福尼亚州的一家月子中心的经营者因“移民诈骗”和“签证欺诈”两项罪名，周一被判处10个月监禁。由于月子中心老板娘的服刑时间已经达到要求，在判决当天就被刑满释放，并将很快被遣返回中国。

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据自由亚洲报道说，美国月子中心经营者被判10个月监禁，当天刑满释放。

报道称，美国加利福尼亚州的一家月子中心的经营者李冬媛因“移民诈骗”和“签证欺诈”两项罪名，周一被判处10个月监禁。41岁的李冬媛曾在加州橙县尔湾市经营“优孕美国月子度假会所”(You Win USA Vacation Services)。在量刑前的陈词中，检察官指控李冬媛借助月子中心进行移民欺诈，两年多内收入了数百万美元。

消息说，美国司法当局没收了她的两套房产、六部汽车、100多万美元的银行存款、以及数十个金条、金币和金项链。李冬媛从今年1月底被捕后一直在押，至今已经超过10个月。由于她的服刑时间已经达到要求，李冬媛在判决当天就被释放，并将很快被遣返回中国。

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